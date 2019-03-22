Yavaş için YSK'ya başvuran kişi cinsel taciz hükümlüsü çıktı

Mansur Yavaş'ın adaylığının 'Sahtecilik' iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK'ya başvuran Rıfat Çiçek adlı şahsın, cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen Tarsus Cezaevindeki bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Çiçek, Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK'ya gönderdiği dilekçesinde, "Ben bir Türk vatandaşı olarak YSK'nın acilen toplanıp, Mansur Yavaş hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturan bulguların olması sebebi ile ve böyle bir suçu işleyen kişinin başkenti yönetemeyeceği kanaati ile adaylığı düşürülmelidir'' dedi. YSK ise bu başvuruyu reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da, Yavaş hakkında YSK'ya başvuruda bulunan kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğunu belirterek ‘'Bu şahıs, cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl ve ayrıca 62 ay 52 gün hapis cezası almış Rıfat Çiçek'tir. Son dönemde ortaya çıkan sürpriz şikayetçilerin kriminal profili FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün adi suçlulardan, uyuşturucu kaçakçılarından ve PKK'lı teröristlerden oluşan ‘Osmanım' dediği gizli tanıkları hatırlatıyor'' dedi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, hakkında daha önce sahte senet suçlamasında bulunan Necmetin Kesgin hakkında da çocuklara yönelik cinsel istismar davası bulunuyor. Kesgin, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘'Resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl, "Şantaj" suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yavaş, hakkındaki iddialarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemiş ve "Bu iddianameyi düzenleyen savcının da KPSS soruşturmasından dolayı sıkıntı olması bu yöntemin nereden miras kaldığı hakkında fazlasıyla düşündürücüdür" demişti. Yavaş söz konusu iddiaları ortaya atan kişiyle ilgili olarak ise "Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu, belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığını, çocuk istismarından da halen yargılandığını" söylemişti.