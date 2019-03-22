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14:56 22 Mart 2019
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    SİM kart

    SIM kart tarih oluyor: eSIM teknolojisi için çalışmalara başlandı

    © REUTERS / Ina Fassbender
    Türkiye
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    Cep telefonlarında bir dönem sona eriyor. Mobil iletişimde fiziksel SIM karta gerek duyulmayan eSIM teknolojisi için Türkiye'de çalışmalara başlandığı duyuruldu.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, cep telefonlarıyla iletişimin olmazsa olmazı olan SIM kartlara artık gerek olmayacak. 

    İlk olarak hücresel bağlantı destekli akıllı saatlerde kullanılan ve ardından Apple'ın geçen yıl pazara sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile akıllı telefonlara da yerleşen eSIM teknolojisi için Türkiye de çalışmalara başladı.

    "Embedded SIM" (gömülü SIM) teknolojisiyle birlikte mobil abonelerin cihazlarında fiziksel SIM kart bulunmasına gerek kalmayacak. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaların başladığını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan verdi.

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    ‘YAKINDA SUNULMAYA BAŞLANACAK'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, cihazların içine gömülü halde gelen SIM kartlarının uzaktan müdahale yöntemiyle kontrol edilerek abonelik yönetiminin yapılabilmesine olanak tanıyan eSIM teknolojisinin yakında tüm dünyada ve Türkiye'de sunulmaya başlanacağını duyurdu.

    Vodafone'un sponsorluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerli ürün ve uygulamaları desteklemek amacıyla ICT Medya dergisi tarafından düzenlenen TEKNO B2B etkinliğinde konuşan Sayan, söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak sunucuların ve sistemlerin yurt içinde bulunması konusunda da BTK'nın gerekli hassasiyeti gösterdiğine dikkat çekti. Sayan, "Bu teknolojinin ülkemize yine belirli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulması gerekiyor" dedi.

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    HANGİ ÜLKELERDE VAR?

    Mobil operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sağlayan eSIM teknolojisi için BTK'nın yasal çalışmalarının ardından operatörler de abonelerine bu desteği sunabilecek.

    Şu anda dünya genelinde eSIM desteği veren 24 ülkeden 46 operatör bulunuyor. Bu teknoloji şu anda ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, İspanya başta olmak üzere Norveç, Polonya, Katar, İsveç, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yer alıyor.

    Dünya mobil iletişim sektöründe 1991 yılında kullanılan ilk SIM kartların boyu 85.60 mm'yi bulurken; bu boyut, 1996'da çıkan Mini SIM kartlarda 25 mm'ye, 2003'te çıkan Micro SIM kartlarda 15 mm'ye ve 2012 yılında tanıştığımız Nano SIM kartta ise 12.3 mm'ye kadar düşmüştü.

    eSIM'in hayatımıza girmesiyle birlikte ise SIM kart değiştirme veya SIM kart kestirme tarih olacağı gibi, abonelerin mobil iletişimi için artık fiziksel bir karta ihtiyaçları da kalmayacak

    Etiketler:
    eSIM, SIM kart, Ömer Fatih Sayan, Türkiye
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