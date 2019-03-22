Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Erdoğan'la katliam görüntülerinin yayınlanması hakkında konuşmadık

İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'na katılan ve burada Erdoğan'la görüşen Peters, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Peters'a daha önce Erdoğan'ın seçim mitinglerinde Yeni Zelanda cami saldırılarının görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdiği hatırlatıldı ve 'Cumhurbaşkanından görüntüleri yayınlamayı durdurmasını istediniz mi?' diye soruldu.

Bu soruya "Hayır, Erdoğan'a böyle bir şey sormadım, sormama gerek olmadığını hisettim çünkü görüntüleri artık yayınlamıyorlar" şeklinde cevap veren Peters, Erdoğan'ın Türkiye'ye gelen vatandaşların daha önce de olduğu gibi iyi karşılanacağını ve "yanlış anlaşılmaların" tamamen ortadan kalktığını söylediğini belirtti.

Peters, katliam görüntülerini bulanıklaştırılmış bir biçimde seçim mitinglerinde gösteren Erdoğan'a için "Bu ülkeyi yanlış yorumlayan bu tür her şey — şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşı olmadığı da düşünüldüğünde — Yeni Zelanda halkının geleceğini, güvenliğini ve yurt dışındaki insanlarımızı tehlikeye atıyor ve tamamen haksız bir durum" demişti.

© Fotoğraf : DHA Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi

Peters ayrıca, saldırıdan sonra ülkelerini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Erdoğan'ın görüntüleri seçim kampanyasında kullanmasının yanlış olduğunu söylediğini de aktarmıştı.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant isimli Avustralyalı saldırgan, ilk saldırıyı Facebook sayfasından canlı yayınlamıştı. Görüntüler tüm dünyada tartışma yaratmış, eleştirilerin hedefi olan Facebook 1.5 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıklayarak kendini savunmak zorunda kalmıştı.

Görüntüleri seçim mitinglerinde bulanıklaştırılmış bir şekilde gösteren Erdoğan ise bugün Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı için düzenlenen törende, "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.