Ankapark'tan Roller Coaster açıklaması: Arıza nedeniyle değil güvenlik nedeniyle durduruldu

İki gün önce açılan Ankapark'taki Roller Coaster'ın bir anda durmasıyla onlarca metre yükseklikte kalan vatandaşlar aşağı yürüyerek indi. Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi.

Ankapark'ın resmi açılışının ardından parkın 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Bugün çalışmaya başlayan Roller Coaster oyuncağının bozuldu ve havada asılı kaldı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, oyuncak yeniden çalıştırılamadı, vatandaşlar da oyuncaktan raylara çıkıp aşağı yürüyerek indi.

An itibariyle Ankapark rollercoaster bozuldu raylardan insanları yürüyerek indiriyorlar çok geçmiş olsun pic.twitter.com/Epu912hrrk — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) March 22, 2019

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Olayla ilgili açıklama yapan Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi.

Güldemir, şöyle konuştu:

"Roller Coaster kullanan misafirlerimizden birinin çantası rayların üzerine düşüyor. Ve Roller Coaster de kendini böyle bir durumda en güvenli noktada kilitliyor. Treni kullananların tahliye edilebilmesi için sağ tarafta en tepede bir merdiven var. Orası en güvenli bölgedir. Dolayısıyla kendini o güvenli noktada durduruyor ve tahliyenin yapılmasını sağlıyor."

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, geçen hafta bir açıklama yaparak oyuncaklara karşı vatandaşı uyarmıştı. Candan, roller coaster fotoğraflarını göstererek, ‘'Belediyenin kamuoyuna geçtiği Roller Coaster fotoğraflarını büyüterek vidalarına kadar baktık. Paslanmış olan noktalar gördük. Bu durum böyle hassas yerlerde, bugün olmasa bile ilerde mutlaka sıkıntı çıkartacağının göstergesidir. Zaten çürümeye terk edildiğini ifade etmiştik. Bu oyuncakların paslandığının göstergesidir. Bu pasın görünür hale gelmesi ileride yaşanacak kazaların mesajlarını veriyor. Yine işçiliğe baktığımızda imalatların da birinci sınıf yapılmadığını görüyoruz. Roller Coasterın zeminindeki betonun teknik imalatında sıkıntı olduğunu da fotoğrafı büyüttükçe görüyoruz" demişti.