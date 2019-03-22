Daily Express: Erdoğan Trump'a açıkça meydan okuyor

İngiliz The Daily Express gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın idaresine açıkça meydan okuduğunu ve S-400 sistemini alma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD'nin, Rus hava savunma sisteminin alımının ülkesine yaptırım ve diğer "ciddi sonuçlara" yol açabileceği uyarılarının bile Erdoğan'ı durdurmadığı kaydedildi.

ABD'nin, S-400 alımından vazgeçilmemesi durumunda, F-35 savaş uçağı teslimini dondurmakla tehdit ettiğini yazan Daily Express, Washington'un baskısını artırmasına rağmen Ankara'nın şimdiden Rus hava savunma sistemini konuşlandıracak hava üssü seçtiğinin altını çizdi.

Türkiye ve Rusya, S-400 hava savunma sistemi sevkiyatıyla ilgili 2017 yılında 2.5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. ABD, Erdoğan'ı bu anlaşmadan vazgeçmeye çalışarak S-400'e alternatif olarak Patriot sistemini teklif etmişti. Washington'un bu teklifine soğuk bakan Ankara, gelecekte Amerikan silahı alabilecekleri ihtimaline yer verdi.

S-400'ün dünyanın "en ölümcül" uzun menzilli hava savunma sistemi olduğunu yazan gazete, bu en modern Rus sisteminin 250 mil mesafedeki seyir füzelerini, uçakları ve insansız hava araçlarını vurma yeteneğine sahip olduğunun altını çizdi.