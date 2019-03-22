Serbest bırakılan 'ByLock yazılımcısı' Yılmazer hakkında yeni karar: Tutuklamaya yönelik yakalama

ByLock'un yazılımcısı olduğu iddia edilen ve 'FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu' olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK üst yöneticisi Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen tahliye kararına yeniden tutuklanması talebiyle itiraz etmişti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi Mesut Yılmazer tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, "FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz, 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.