Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

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Ayşenur Arslan'ın Ankara 40 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Arslan, bir imza günü için gittiği Eskişehir'de gözaltına alındı.

Arslan, dün Akşam Halk TV'de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayına katılmış, sabah saatlerinde ise Medya Mahallesi programını sunmuştu.

HALK TV'DEN AÇIKLAMA

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Maalesef gözaltına alındı. Kendisi ile konuştum. Emniyete götürülüyor. Bu gece gözaltında tutulacak. Adli Tıpa götürülecek. Sürmekte olan bir davaya ilişkin gözaltına alındı. Eskişehir'de panele gitmişti. Bu geceyi emniyette geçirecek. Gözaltına almadan tebligat da yapılabilirdi. Türk medyasının ablasının bu şekilde gözaltına alınması artık ayıp. Saygıdeğer bir gazeteci.Ayşenur Arslan dün de ekrandaydı, bu sabah da ekrandaydı. Neden Eskişehir'de gözaltına alındı?Yarın da hafta sonu. Muhtemelen pazartesi gününe kalacak. Umarım bir an önce bırakırlar." dedi.

YARKADAŞ: 2018'DE AÇILAN DAVADAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Barış Yarkadaş, "Ayşenur Arslan'la konuştum. Eskişehir Abacı Otel'e giriş yaptıktan on dakika sonra sivil ve resmi polisler gelmiş ve yakalama kararı olduğunu söylemiş. Ardından polis yetkilisiyle de konuştum. 2018'de açılan bir davadan dolayı işlem yaptıklarını söyledi" dedi.