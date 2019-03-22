Mansur Yavaş: Gökçek'in oyuna da talibim

Ankara'da 20 yıl belediye başkanlığı görevi yürüten ve 2017 yılında görevden alınan Melih Gökçek hakkında değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "Gökçek şu anda benim için görev süresi bitmeden ve sebebi açıklanmayan bir şekilde görevden alınmış bir insan. Hala bunu önemsemiyor, bana laf yetiştirmeye uğraşıyor. Bence Melih Gökçek de bir seçmen ve bir oyu var. Ben onun oyuna da talibim" ifadelerini kullandı.

"BİZ SİYASETTEN GİDİNCE TÜRKİYE KURTULACAK"

Siyasette hep aynı yüzlerin aday gösterilmesine ilişkin eleştirilerde bulunan Mansur Yavaş, ülkenin genç yüzlere ihtiyacı olduğunu söyledi.



Yeni neslin problem çözmede çok başarılı olduğunu vurgulayan Millet İttifakı'nın Ankara adayı, "Yeni nesil öyle bir yetişti ki siyaset bunu fark etmiyor. Fersah fersah bizim önümüzdeler. Gençlerin kompleksleri, ön yargıları yok. 'Gençlere bir problem var nasıl çözeceğiz' dendiğinde iki saat içinde araştırıp çözüm önerisi sunuyorlar ama siyasete giremiyorlar" dedi.

"Bu nesil siyasetten gitmeden gençlerin önü açılmayacak" ifadelerini kullanan Yavaş, "Biz siyasetten gidince Türkiye kurtulacak. Çünkü bizler zamanında kavga eden insanlarız. Herkesin birbirine karşı hala ön yargısı var" diye konuştu.

"KİMSE MEYDANLARDA BANA SAHTEKÂR DİYEMEZ"

Sahte senetle icra takibi başlattığı yönündeki iddialara da değinen Yavaş, "Baktılar anketlerde fazlayım gündeme getirdiler yoksa bu daha önce de dolaştı. Bu adamın cezaları belli. Ona inanıp kimse meydanlarda bana sahtekar diyemez. Anketlerde geride olsaydım bunlar konu edilmeyecekti. Ankara'dan başka bir yerde de böyle bir siyaset yok" diye konuştu.

Bu iddiaların toplumda karşılığının olmadığını söyleyen Millet İttifakı'nın Ankara adayı, "Siz tertemiz bir insana bu şekilde konuşma hakkını nereden buluyorsunuz. Anayasal olarak suçu kesinleşmemiş herkes suçsuzdur. Dinen de bu uygun değil. Halk bunu görüyor. Ne oluyor, bu nasıl bir siyaset? Onun için bizim nesilden kurtulmadan bu ülke kurtulmayacak diyorum. Olay 2009'da. 2014'te atsaydınız çamur atacaksanız. 6 ay önce atsaydınız" ifadelerini kullandı.

"GÖREVE BAŞLAMAMA HİÇBİR ENGEL YOK"

© AA / Mehmet Ali Özcan Yavaş: Bir suçluya yaslanıp, tertemiz insana iftira atıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mansur Yavaş, seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür." ifadelerine de yanıt veren Yavaş, "Eğer Türkiye hukuk devleti ise benim göreve başlamama hiçbir engel yok. Ne hukuki engel var, ne siyasi engel var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı buna rağmen başka bir formül düşünüyorsa, yetkimi kullanırım kayyum atarım diyorsa, ki ben sürekli sandıktan, iradeden bahseden bir cumhurbaşkanının bunu yapacağına inanmıyorum, o zaman herhalde Türkiye'de böyle bir şey olursa, bütün dünyanın Türkiye'ye bakışının ne olacağı, ekonomisinin ne olacağı ortaya çıkar. Ben bunları siyaseten söylenmiş sözler olarak kabul ediyorum ama ne olursa olsun, siyaseten de olsa, görevden alırım diye konuşabilirsiniz ama beni sahtekarlıkla itham edemezsiniz" dedi.

"HERKESİN OYUNA TALİBİM"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, "İstanbul'da HDP aday çıkarmıyor ben onların oyuna da talibim" sözlerini değerlendiren Mansur Yavaş, "Onlar her şeyi ister. Onlara her şey hak. Seçime giderken, ben MHP seçmeninin oyunu alacağım ya da şu partinin oyunu alacağım derseniz hata yaparsınız. Ben herkesin oyunu istiyorum, herkese hizmet edeceğim" diye konuştu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında sarf ettiği, "HDP'liler rehabilite edilmeli" sözlerine de açıklık getiren Yavaş, "Rehabilite sözüm yanlıştı ama aslında şunu söylemek istedim. 7 Haziran'da HDP 80 milletvekili çıkarttı fakat bu sayı 1 Kasım'da yarıya indi, AKP'ye oy verdiler. Demek ki HDP seçmeni başka partiye oy verebiliyor, biz kazanalım demek istedim" dedi.