Kayıt
22:41 22 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Trump, haksız yere Suriyelilerin toprağına el koymaya çalışıyor

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 45

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Kalın: ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ne eylemlerini meşrulaştırması, işgal politikasına destek vermektir
    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Taziye Evi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Çelik, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsattı.

    Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarını eleştirerek, şöyle konuştu:

    "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası. Daha sonra İsrail burada 30'a yakın gayrimeşru, illegal, işgalci yerleşim yeri oluşturdu, 30 bin kişiyi yerleştirdi oraya. Çeşitli kereler Suriye ile aralarında savaş oldu ama oranın statüsü değişmedi. BM aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti. AB de 'gayrimeşrudur' diyor, Türkiye'ye göre de gayrimeşrudur".

    'DAHA ÖNCE DE KUDÜS'LE İLGİLİ YAPTI BUNU'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan Trump'a Golan Tepeleri tepkisi: İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz
    Trump'ın daha önce de Kudüs'le ilgili benzer açıklamalar yaptığını anımsatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Tutuyor, Başkan Trump bir Tweet atıyor, 'Biz burayı kabul edeceğiz, burayı İsrail toprağı sayacağız' diyor. Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını savunuyor. Sen sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edersen, bölgede hiçbir zaman barış gelmez. Bölgeyi büyük çatışmalara sürüklersin, bu aldığı karar da aynı şekilde. Niye? Çünkü Golan Tepeleri çok önemli su kaynaklarına sahip. Bütün bu hadiseler bizim Türkiye'deki istikrarın, birliğimizin, beraberliğimizin, kıymetini daha çok bilmemiz gerektiğini gösteriyor".

    'BU KARAR BÖLGEDE BARIŞIN SAĞLANMASINA KATKI SUNMAYACAK'

    Çelik, bu kararların bölgede barışın sağlanmasına katkı sunmayacağını vurgulayarak, "Trump, haksız yere Suriyelilerin toprağına el koymaya çalışıyor. 'Burası İsrail toprağıdır' diyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Golan Tepeleri, ABD, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    KAWS adıyla da bilinen Amerikalı sanatçı Brian Donnelly’ye ait Disney’in ünlü karakteri Mickey Mouse’u andıran dev yüzen heykel /
    KAWS'ın dev yüzen heykeli Hong Kong'a demir attı
    Karikatür
    'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet