Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

MHP ve AK Parti arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın gidiş hattından memnun olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde ruhen kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla adım atıldığını, 16 Nisan halk oylaması ile birlikte tamamen bir anlayış birliği içerisinde vücut bulduğunu, 24 Haziran seçimlerinde ise yasal bir zemin içerisinde geliştiğini söyledi.
Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan siyasal kurumların birbirlerine karşı saygılı ve uyumlu çalışma alışkanlığını kazanmış bir yapı ile yoluna devam ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz." diye konuştu.
'CUMHURBAŞKANI İLE 5 DEFA GÖRÜŞTÜK'
"AK Parti ve MHP arasında bir alınganlık oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Bahçeli, tabanda ve partiler arasında bazen de milletvekilleri arasında anlaşmazlık olabileceğini ancak bunların diyalogla çözülebildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, şöyle devam etti: "Çok sık da görüşmüyoruz…Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da…Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz."
'CUMHUR İTTİFAKI'NIN SONUÇ ALACAĞI KANAATİNDEYİM'
Devlet kadrolarında MHP kökenli yöneticilere yer verildiği iddialarının hatırlatılmasına Devlet Bahçeli, şu karşılığı verdi: "Bunların ne kadarı gerçek ne kadarı değil. Eğer bilmesi gereken birisi varsa, partiyi çok yakınen tanıyan, 50 yılını bu partinin içerisinde geçiren, kimin kim olduğunu, büyük ölçüde bilen birisi olarak bizim bugünkü hükümetin içerisinde böyle bir talebimiz olmamıştır. Herhangi bir beklentiyle de bunu yapmamışızdır. Bu kadar kadromuzun da yönetimde olduğuna ihtimal vermiyorum. Çünkü yok. Tercih edenler varsa bize de haber versinler, biz de bilelim. Ehliyet, liyakat ve gayreti kendisinde görüyorsanız gelin değerlendirin. CHP'den, başkalarından da alın değerlendirin. HDP'nin dışında kimi istiyorsanız alın değerlendirin."
'SEÇİMLERDE YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞMEMEK GEREK'
Cumhur İttifakı'nın MHP teşkilatları tarafından benimsenip benimsenmediği konusuna değinen Bahçeli, ilk başlangıçta çok iyi anlaşılmadığı için birçok dış faktörlerin siyasi bölünmelerden MHP üzerinde oyun kurmak isteyenlerin etkisiyle bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, zaman içerisinde ise anlaşıldığını dile getirdi.
"Zillet İttifakı" diye nitelendirdiği oluşumun aldığı şeklin daha iyi görülmesi üzerine Cumhur İttifakı'nın daha anlamlı olmaya başladığını belirten Bahçeli, "Şu an için camiamızda büyük bir sıkıntı görünmüyor" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği provokasyon uyarısının da hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
— Cumhur İttifakı'nda mutlak surette mahalli idareler seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde alınmış olan oyun üzerinde bir sonuçla başarı sağlamak durumundayız. Bu mecburiyettir.
— Şimdi seçimlerde yüzde 52'nin altına düşmemek lazım. Onun üzerinde bir değere ulaşmanın çabası içerisinde olmalıyız. Ne kadar yüzde 52'nin üzerinde tutarsak o zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha meşruiyeti üzerinde herhangi bir tartışmanın söz konusu olmayacağı bir ortam doğar. Türkiye rahatlar.
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