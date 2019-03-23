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03:15 23 Mart 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (826)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek. Yapacağımız belediyecilik uygulaması tüm Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Erçin Top
    Özhaseki: Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır
    Özhaseki, "Cumhur İttifakı" Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Altınok'un bir salonda organize ettiği programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatarak, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a projelerini sunma çağrısında bulunan Özhaseki, şöyle konuştu: "CHP'nin bir adayı var. Ona defalarca, 'Bir proje kitabı yazdır. Ankara'yı nereye taşıyacaksan söyle, biz de görelim. Ne yapacağını bilelim. Üçüncü seferdir adaysın, projen ne senin?' diyorum. Hala elimize geçen Ankara için ne yapacağını söyleyen bir kitabı yok. Arada gittiği yerde laf olsun diye bir, iki şey söylemeye çalışıyor, ertesi gün başka şeyler söylemeye çalışıyor. Ne yazık ki karşımızda belediyeciliği bilen, Ankara'ya nasıl hizmet edeceğini bilen bir aday yok."

    'SÖYLEYEMEDİKLERİ ORTAKLARI VAR'

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Erçin Top
    Özhaseki: Öyle şeyler yapacağım ki CHP'li başkanların da rol modeli olacağım
    Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakta karışıklık olduğunu belirterek, "Güya İYİ Parti ile CHP var. Bir de söyleyemedikleri ortakları var. Ondan utanıyorlar. Daha doğrusu utanmıyorlar, iş birliği yapıyorlar da söylersek Ankaralı bize kızar diye çekiniyorlar. Bizi de anlamayız zannediyorlar. O herkesin bildiği gibi Kandil'deki katillerin siyasi uzantısı." diye konuştu.

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini anlatan Özhaseki, Yavaş'ın televizyonda konuyla ilgili soruları cevaplaması gerektiğini vurguladı.

    'YAPACAĞIMIZ BELEDİYECİLİK TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

    Özhaseki, çalışmaya ve hizmete hazır olduklarını belirterek, "Bizler, 25 ilçemizde hizmete hazırız. 5 bine yakın projemiz var. Bunları yapabilecek gücümüz var. Hızlı bir şekilde çalışıp bunların altından kalkacağız." diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin ne kadar olduğunu herkesin bileceğini anlatan Özhaseki, "İhaleye kimler giriyor, kimler alıyor herkes bilecek. İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek. Yapacağımız belediyecilik uygulaması tüm Türkiye'ye örnek olacak." dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (826)

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    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Ankara, Türkiye
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