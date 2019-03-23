Özhaseki: İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a projelerini sunma çağrısında bulunan Özhaseki, şöyle konuştu: "CHP'nin bir adayı var. Ona defalarca, 'Bir proje kitabı yazdır. Ankara'yı nereye taşıyacaksan söyle, biz de görelim. Ne yapacağını bilelim. Üçüncü seferdir adaysın, projen ne senin?' diyorum. Hala elimize geçen Ankara için ne yapacağını söyleyen bir kitabı yok. Arada gittiği yerde laf olsun diye bir, iki şey söylemeye çalışıyor, ertesi gün başka şeyler söylemeye çalışıyor. Ne yazık ki karşımızda belediyeciliği bilen, Ankara'ya nasıl hizmet edeceğini bilen bir aday yok."
'SÖYLEYEMEDİKLERİ ORTAKLARI VAR'
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini anlatan Özhaseki, Yavaş'ın televizyonda konuyla ilgili soruları cevaplaması gerektiğini vurguladı.
'YAPACAĞIMIZ BELEDİYECİLİK TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'
Özhaseki, çalışmaya ve hizmete hazır olduklarını belirterek, "Bizler, 25 ilçemizde hizmete hazırız. 5 bine yakın projemiz var. Bunları yapabilecek gücümüz var. Hızlı bir şekilde çalışıp bunların altından kalkacağız." diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin ne kadar olduğunu herkesin bileceğini anlatan Özhaseki, "İhaleye kimler giriyor, kimler alıyor herkes bilecek. İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek. Yapacağımız belediyecilik uygulaması tüm Türkiye'ye örnek olacak." dedi.
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