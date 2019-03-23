Ateizm Derneği'den Erdoğan'ın 'Bunlar ateist' ifadesine dair açıklama

Ateizm Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar ateist" ifadesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Toplumun yüzde 3'ünü temsil eden bir düşünceyi aşağılama amaçlı kullanmak hem bir gerçeği görememek hem de Anayasa'nın laiklik ilkesini ihlal etmektir" denildi.

Derneğin Facebook sayfasında yapılan açıklamada "Seçimlere yaklaşıldığı günlerde cumhurbaşkanının bir partiyi ve onun adayını suçlamak adına "dinsiz imansız ve ateist" gibi söylemlerle inançsızlık özgürlüğünü bir hakaret gibi kullanması bizi üzmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

Öncelikle Ateizm Derneği olarak güncel siyasi partileri ve liderleri desteklememe politikamız gereği bizler herhangi bir partinin yandaşı değiliz, olamayız. Ancak seçimlere yaklaşıldığı günlerde cumhurbaşkanının bir partiyi ve onun adayını suçlamak adına "dinsiz imansız ve ateist" gibi söylemlerle inançsızlık özgürlüğünü bir hakaret gibi kullanması bizi üzmektedir. Çünkü laik bir ülkenin cumhurbaşkanı her kesimin cumhurbaşkanı ise, ateist olmayı bir suçlama olarak kullanması laiklik ilkesini temelden sarsan bir darbedir.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, bugün hukuktan, tıptan tutun da, teknolojinin geldiği noktadan, bilim ve sanata kadar bir çok alan ateistlerin kurduğu veya geliştirdiği temeller üzerine inşa edilmiştir. Günlük hayatın hemen hemen her alanında ve her anında ateist bilim-insanlarının buluş ve icatlarını kullanmaya mahkum bir insanın bu gerçekleri göz ardı ederek —bir aydınlanma hali ve felsefi düşünceden ötesi olmayan- "ateizmi" bu şekilde hakaret ve aşağılama amaçlı olarak kullanması en hafif tabiriyle gülünç bir yaklaşımdır.

Cumhurbaşkanının bu sözleri bilinçli olarak söylediğine inanmak istemememizin yanı sıra, kendisinin en kısa sürede bu hatasından döneceğini ve —son anketlere göre nüfusa oranı %3'ü aşan- ateizmin de bu ülkenin ve yaşamın reddedilemez somut bir gerçeği olduğunu hatırlayacağını umuyoruz. İnançsızlığın temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra, Anayasanın 2. maddesi gereği inanç veya inançsızlık özgürlüğünün bir aşağılama olarak kullanılamayacağını en kısa zamanda benimsemesini ve tüm halkımıza bunu ikrar etmesini temenni ediyoruz.