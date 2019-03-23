Dorock XL'da darp edilen kadınların avukatından açıklama

20 Şubat'ta iki kadın, etkinlik için gittikleri Dorock XL'da güvenlik görevlisi tarafından darp edilmişti. Olayla ilgili basına yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.
Darp edilen kadınların avukatı Mahmut Eyüboğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada işletme ile anlaşmaya vardıklarını ve bu kapsamda işletmenin Darüşşafaka ile LÖSEV'e bağış yapacağı ve bir etkinliğin gelirini bağışlayacağını söyledi.
Açıklama pic.twitter.com/qOPlDygeH7— Mahmut Eyüboğlu (@mahmut_eyuboglu) 21 Mart 2019
Olayın Twitter'da geniş yankı bulmasının ardından işletme önce 'karşılıklı darp' açıklaması yapmış, kamera görüntüleri ortaya çıkmasından sonra ise kadınların 'sebepsiz kötü muameleye' uğradıklarını belirtmişti.
Daha önce olay için 'karşılıklı darp' açıklaması yapan mekan, bugün yaptığı açıklamada 'Güvenlik görevlisi personelimizin sebepsiz kötü muamelede bulunduğu tespit edilmiştir' ifadelerini kullandıhttps://t.co/3llWAO1aCF pic.twitter.com/rrrVDT6wdY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 19, 2019
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