Dorock XL'da darp edilen kadınların avukatından açıklama

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL isimli eğlence mekanında darp edilen kadınların avukatı Mahmut Eyüboğlu, işletme ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre, Dorock XL, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağış yapacak ve bir etkinliğin gelirini bağışlayacak.

20 Şubat'ta iki kadın, etkinlik için gittikleri Dorock XL'da güvenlik görevlisi tarafından darp edilmişti. Olayla ilgili basına yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Darp edilen kadınların avukatı Mahmut Eyüboğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada işletme ile anlaşmaya vardıklarını ve bu kapsamda işletmenin Darüşşafaka ile LÖSEV'e bağış yapacağı ve bir etkinliğin gelirini bağışlayacağını söyledi.

Olayın Twitter'da geniş yankı bulmasının ardından işletme önce 'karşılıklı darp' açıklaması yapmış, kamera görüntüleri ortaya çıkmasından sonra ise kadınların 'sebepsiz kötü muameleye' uğradıklarını belirtmişti.