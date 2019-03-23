İYİ Parti adayı Kınay: Belediyenin tiyatroya zerre katkısı olmadı

Bir tiyatro sanatçısı olarak Kadıköy'den beklentiniz neydi?

Tiyatrolar Kadıköy'de kendi ekonomik şartlarına göre işleyebiliyor. Belediyenin tiyatroya zerre katkısı olmadı. Belediye bize salon kiralayarak işletmecimiz oldu. Kadıköy'de anlatılan kültür ve sanat tamamen özel teşebbüsün gayretidir. 5 yılda bir sahne yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi ama yapılamadı. Koşuyolu'nda temeli atılan o salonu inşallah ben mevcut Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile birlikte açacağım. Aykurt Bey'le bizim aramız çok iyidir. Abi kardeş gibiyiz.

Kadıköy uzun süredir CHP'li belediyede. Sizin partinizde İstabul'da ittifak yapıyor. Saha çalışmalarınıza bu nasıl yansıyor?

CHP ile ittifak içindeyiz ve İstanbul için biz de Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor, onun için çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda kendim için de oy istiyorum. Bizim ittifakımız demokrasinin bir örneği. İttifak üyesi iki partinin burada oy bölünmesi değil, oy bölüşmesi olacak. Önümüze gelen sonuçlara göre ya ben kazanacağım, ya CHP'nin adayı. Başka birinin aradan çıkma ihtimali yok. Yüzde 70'ten fazla bir blok oyundan bahsediyoruz. Bu yüzde 70'in çoğunu alan kazanacak. Sanatçı kimliğim benim tanınır olmam için bir avantaj. Diğer partilerin adayları gibi bir bütçeye veya siyasi geçmişe sahip değilim ama tanınır ve sevilir bir insan olmam benim için avantaj. Bizim aday olmamızla, sandığa gitmeyeceğini belirten birçok kişi sandığa gidecek. Anket sonuçlarında da kazanmaya yakınız.