Yerel yönetimlerin borçları 11 milyar 741 milyon lira oldu

Bakanlığın verilerine göre, mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı idarelerin toplam borç tutarı 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. 135 milyon liralık borcun vadesi geçerken 8 milyar 683 milyonu anapara, 2 milyar 922 milyonu “diğer” olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi.

© AA / Belediyelerin borcu 3 milyar doları aştı

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, "En borçlu belediye" 6 milyar 66 milyon lira ile AK Parti'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olurken bunu 1 milyar 99 milyon lira ile MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi izledi.

Borçlu belediyeler sıralamasında üçüncü sırada 655 milyon liralık borçla CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi yer aldı.

"En borçlu belediyeler ve bağlı idareler" sıralamasına giren diğer belediyeler şöyle:

Antep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (AK Parti) 426 milyon TL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 423 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 359 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (AK Parti) 243 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 208 milyon TL

BORCUNUN VADESİ GEÇEN BELEDİYELER

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135 milyon lira ile "borcunun vadesi geçen belediyeler" sıralamasında ilk sırada MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yer alırken bunu 110 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izledi.

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile "borçlanma şampiyonu" Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 11'er milyon liralık borcunu vadesinde ödeyemedi.

Mart ayı itibarıyla Hazine alacakları, 18 milyar 532 milyon liraya ulaştı. Yerel yönetimlerin 11 milyar 741 milyon liralık borcunun yanı sıra Hazine'nin iflas eden İmar Bankası'ndan alacağı 994 milyon lira, Özelleştirme İdaresi'nden alacağı 602 milyon lira oldu.