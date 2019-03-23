Nusret, Şahenk'in oteline imzayı attı: Bütün dünyaya hayırlı olsun

Nusret paylaşımında, "Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazdı.
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Benim için hayal olan bugun gerçek olan İstanbul park hayatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum bütün dünyaya hayırlı olsun. today I reached my dream and lifelong goal of own hotel I am very proud to announce that I bought the diamond of Istanbul Nisantasi Park hayatt hotel#saltbae #salt #saltlife
Rekabet Kurulu geçtiğimiz günlerde, Doğuş Holding A.Ş.'nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve ‘Park Hyatt' adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş.'ye devredilmesine izin vermişti.
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