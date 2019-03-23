Türkiye'nin eski ABD büyükelçisi Tan: F-35'lerin imalatına yaptığmız katkının ülkemize gelir kazandırdığını unutmamalıyız

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. "Sular ısınıyor" başlığıyla bir dizi açıklama yapan Tan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Namık Tan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı" ifadelerini kullandı.

Eski Büyükelçi Tan devamında, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadelerini kullandı.

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" diyen Namık Tan, "Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimze ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Sular ısınıyor:

F-35 TESLİMATI ASKIYA ALINABİLİR

ABD'li yetkililer,henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı — Ambassador Namik Tan (@NamikTan) March 22, 2019

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S-400 meselsine hamaset zemninde yaklaşmak bize kaybettrir.Gerçekçi/soğukkanlı olmalyız.F-35’lerin imalatına yaptığmız katkının,bu bağlmda ortak üretim sürecnde yer almamzın,savunma sanayii şirketlerimze ciddi teknolojik kabiliyet,ülkemize gelir kazandrmakta olduğunu unutmamalyız — Ambassador Namik Tan (@NamikTan) March 22, 2019 ​

​CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

Sn. Büyükelçi Namık TAN, Bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden,Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye’yi değil. Amerika’yı ikaz edin!!! @hasandogan @MevlutCavusoglu https://t.co/3H0dgaiANy — KORKMAZ KARACA (@korkmazkaraca31) March 23, 2019

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