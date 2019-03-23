Ayşenur Arslan: Gerçeği Pazartesi anlatacağım

Gazeteci Arslan ise "Emniyete gidip ifade vereceğim, ondan sonra sorun çözülmüş olacak" ifadelerini kullanmıştı.
'GERÇEĞİ PAZARTESİ ANLATACAĞIM'
Arslan, Bugün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Sevgili dostlar.. Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci "tebligata" döndü. Bir de neyi tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim! Gerçeği de Pazartesi yayında anlatacağım
Sevgili dostlar.. Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci “tebligata” döndü. Bir de neyi tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim! Gerçeği de Pazartesi yayında anlatacağım— Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) 23 Mart 2019
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