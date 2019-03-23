Akşener: Bu bir yerel seçim, dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın

Akşener, Pozantı ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Can'a destek istedi. Yapılacak olanın sadece bir yerel seçim olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu: "Seçimde adaylar projelerini tartışsın, projelerini yarıştırsın, hizmet anlayışlarını yarıştırsın. Sakın ola ki dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın. Neticede muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçilecek, büyükşehir olmayan yerlerde il genel meclisi üyeleri seçilecek. 1 Nisan'dan sonra aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceksiniz. Mümkün olduğunca bu seçimi, yerel seçim anlayışı içerisinde götürmemiz lazım."

Ekonominin kötü durumda olduğunu dile getiren Akşener, işsizliğin çok yükseldiğini, çiftçinin durumunun kötü olduğunu ifade etti.

Akşener, seçimlerde sert dil kullanılmaması için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

'EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI ARAMAK SUÇSA BİZ O SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Emeklilikte yaşa takılanların durumunu Meclise getirdiklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti: "EYT'li dediğimiz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu aramak suçsa biz o suçu işlemeye devam edeceğiz. Çiftçinin her türlü ürünü daha ucuza üretilebilmesi için, mazottan ÖTV'nin kaldırılması, ürün bazlı teşviğin verilmesini istemeye devam edeceğiz. İşsiz gençlere istihdam yaratılabilmesi, ayrımcılık yapılmamasını sağlamak bir suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Bunların konuşturmamak, kamuoyuyla paylaştırmamak için başta ben olmak üzere partimize karşı bir hücum başlatılmıştır. Ama dediğim gibi vız gelir, tırıs gider. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz 4,5 yıl sonra seçim ancak gelecek."