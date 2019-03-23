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21:27 23 Mart 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Bunlara fırsatı vermek, PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmaktır

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (837)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz 31 Mart'ta bu ittifaka karşı zayıflarsak altını çizerek söylüyorum, 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler kaymakamlarla valileri sokağa çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunlara bu fırsatı vermek, PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmaktır" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Evren Atalay
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    Soylu, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara hitabında, risklerin tamamını gelecek nesiller daha güzel, güçlü, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'de yaşasın diye aldıklarını dile getirdi.

    'IRAK'IN KUZEYİNDE DEVLET KURULMASINI ERDOĞAN ENGELLEDİ'

    Irak'ın kuzeyinde 1,5 yıl önce Amerika'nın bir devlet kurdurmak istediğine değinen Soylu, şöyle devam etti: "Arkasında Avrupa durmadı mı? Kim engelledi? Bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan, 'Orada devlet kurdurmayız.' dedi. Avrupa tahrik etti, Amerika fiştekledi. Dertleri şuydu, Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Silah gönderdiler, hemen Türkiye'nin yanı başında. Ne oldu? Amerika dedi ki 'Afrin'e girerseniz karışmam, başınız belaya girer.' Çatır çatır girdik mi? Girdik mi? Ne oldu? Tehdidi söktü mü? Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye boynu bükük, beli eğik bir Türkiye değil. Türkiye ayakları tutmayan mecalsiz bir Türkiye değil. Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallanacak yerine oturan bir Türkiye değil, bugün Türkiye."

    Soylu, Türkiye'nin dünyaya, "Bu coğrafyada bize rağmen kim oyun kurmaya kalkarsa kurdurmayız, kurdurmayız, kurdurmayız." mesajı verdiğini aktardı.

    'PKK İLE İLTİSAKLI 325 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ CHP, İYİ PARTİVE SAADET LİSTELERİNDEN YERLEŞTİRİYORLAR'

    Süleyman Soylu
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Türkiye'ye sürekli kumpas kurulduğunu belirten Soylu, "Şimdi yeni bir kumpas kurmaya başladılar. 325 belediye meclis üyesini PKK ve HDP ile iltisaklı, CHP'nin, İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi listelerinden belediyelere yerleştiriyorlar. Belediye meclis üyeleri maaş almazlar, toplantı başına huzur hakkı alırlar. 40 yıldır milletin huzurunu çalanlara huzur hakkı verilir mi? Bu 325 kişinin içinde kimler var biliyor musunuz? İçinde molotofkokteyliyle karakol binalarına saldıran, patlayıcı taşıyıcılığı yapan, PKK adına uyuşturucu eken, biçen, parasını PKK'ya gönderen, PKK propagandası yapan var." diye konuştu.

    Soylu, gelecek 4.5 yıl seçim olmayacağını ve herkesin işine bakacağını dile getirerek, "Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz. Terör örgütünün inşallah tamamen kökünü kazıyacak, bu musallattan Türkiye'yi kurtaracağız. Ama 'Büyükşehirlere bunları sızdıralım. Önümüzdeki 4,5 yılda fitne tohumlarını ekelim.' istiyorlar." dedi.

    'PATLAYICI TAŞIYANDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI OLUR MU?'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Patlayıcı taşıyandan belediye meclis üyesi adayı olur mu? Kim sesini çıkaracak? Adam söylüyor zaten, reddetmiyorlar ki. Dün akşam Selahattin Demirtaş da mektup yazmış. O da oyuna karıştı. Bir önceki akşam Fetullah Gülen'in bir havlayan iti var, iti. O da Ekrem Dumanlı diye bir it. O da 'Bu iktidarı da bu ittifakı da mağlup edeceğiz, göreceksiniz.' diyor. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var, o huzursuzluk oraya yeniden mi gelecek? Ben yangın söndürmeci değilim, kimse kusura bakmasın. Yangını herkes söndürür, bir eline kova alır, yangını söndürür. Benim derdim, işim şudur: Bu ülkenin başına bir dert, bela, tehdit gelmeden onları engellemeye çalışan adımlar atmakla görevliyim ben. Eğer biz 31 Mart'ta bu ittifaka karşı zayıflarsak altını çizerek söylüyorum, 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler kaymakamlarla valileri sokağa çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunlara bu fırsatı vermek, PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmaktır. Dağlarda 15 bin PKK'lı vardı, 700'e düştü sayı. Bizim kahramanlarımız aslanlar gibi onları kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar, sıçan."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (837)

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    Etiketler:
    PKK, AK Parti, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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