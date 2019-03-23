Yıldırım: Kürt iseniz Kürtlüğünüzle, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. Onun için kimliğinizle gurur duyun. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun, Laz, Çerkez, Arap, Abhaz, muhacir, ne olursanız olun bu bizim gurur vesilemizdir" dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda halka hitap eden Binali Yıldırım, 31 Mart'ın ülkenin birliğine ve beraberliğine karşı olanlara yanıt olacağını belirtti. Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacaklar. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." ifadesini kullandı.

İstanbul'un en büyük şehir yenilemesini Esenler'de gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu konudaki bütün çalışmaları Başbakanlığı döneminde yaptığını kaydetti.

Etnik kimliğin doğuştan gelen özellik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. Onun için kimliğinizle gurur duyun. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun, Laz, Çerkez, Arap, Abhaz, muhacir, ne olursanız olun bu bizim gurur vesilemizdir. Ama ay-yıldızlı bayrağımızla da gurur duyacağız, vatan toprağımızla da gurur duyacağız, Türk milletiyle de gurur duyacağız. 780 bin kilometrekare vatan toprağında bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, ülkemize zarar vermeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz."