Eski Bakan Kaya: 17 yılda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için İstanbul'un yeri çok önemli. İstanbul'da sizlere yeniden hizmet etmek istiyoruz. 17 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

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Seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdüren Kaya, bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti. Kaya, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçiminin önemine işaret ederek, İstanbul'da ve Esenyurt'ta yeni hizmetler yapabilmek için vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı olduğu 1994'ten bu yana İstanbul'a çok büyük hizmetler yaptıklarını, çöp, çamur, çukur ve hava kirliğinin hakim olduğu kenti bugünlere getirdiklerini belirten Kaya, İstanbul'a yapılan hizmetleri anlattı. İstanbul için yeni dönemde daha güzel projelerin olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için İstanbul'un yeri çok önemli. İstanbul'da sizlere yeniden hizmet etmek istiyoruz. 17 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış çok güçlü ve marka bir isim olduğunu ifade ederek, Yıldırım'ın İstanbul'la ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.