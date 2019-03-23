Buldan: Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın

Buldan, Dicle ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 31 Mart'taki seçimlerde iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.
"Halkımızın sizlerin seçimlerde oyunuzu verdiğiniz, irademdir dediğiniz belediye eş başkanlarımızın yerine kayyum atanmış. Belediyelerimiz gasp edilmiş. Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın. 'Oyumu kullanmayacağım demeyin.' sakın, her oyun bir önemi ve kıymeti var. Sandıklara sahip çıkalım. 31 Mart'ta büyükşehirler başta olmak üzere bir çok ili ve ilçeyi kazanacağız. Büyük bir başarı elde edeceğiz."
Buldan, daha sonra Hani ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart seçimlerinde birçok yerde belediyeleri kazanacaklarına inandığını aktardı.
Mitinglerde, zaman zaman Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
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