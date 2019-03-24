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05:28 24 Mart 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Giderek marjinalleşen bir partidir CHP

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (847)
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin içinde DHKP-C'li var, PKK'nın cenaze evlerine giden de var. Giderek marjinalleşen bir partidir CHP çünkü normal yollarla iktidara gelemeyenler marjinalleşiyor" dedi.

    Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel'in düzenlediği 'Büyük Alanya Yürüyüşü'ne katıldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Çavuşoğlu: CHP'ye, İP'e 'terörist' demiyorum, çıksınlar 'Bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler
    Alanya Öğretmenevi'nden başlayan ve İskele Şelale önünde sona eren 3.5 kilometrelik yürüyüşün ardından halka hitap eden Çavuşoğlu, Alanya'da Adem Murat Yücel'i, Antalya'da Menderes Türel'i tekrar işbaşına getirme mücadelesinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bana dedi ki 'Adem Murat Yücel'in projeleri benim projelerimdir. Menderes Türel'in tüm projelerinin arkasındayım.' Ben de bunun şahidiyim. Cumhur İttifakı kurulmadan önce de destekler verdik. Bundan sonraki süreçte de 82 projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık" diye konuştu.

    'HIZLI TREN VE DOĞAL GAZI GETİRECEĞİZ'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Çavuşoğlu: CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar
    Alanya-Antalya-Burdur otobanının ihaleye çıkacağını anlatan Çavuşoğlu, hızlı tren ve doğal gazı da Alanya'ya getireceklerini aktardı.

    Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Ben memleketi çok seviyorum.' diyeceksiniz sonra yatacaksınız. Olur mu? Olmaz. Bazı CHP'liler var, 'Ben Atatürk'ü çok seviyorum.' diyor. Sonra, 'Atatürk'ün hangi ilkesini hayata geçirdin?' diyorum, bakıyorum ses yok. Böyle sorunca da sana saldırmaya başlıyorlar. Bunlar Atatürkçü değiller, Atatürk'ten geçinen asalaktırlar. Atatürk'ten geçiniyorlar çünkü başka sermayeleri yok. Bunların bu memlekete verecekleri bir şey yok. Bakınız bugün Adem Murat Yücel'in rakibi gelip de 'Alanya'da şu projeyi hayata geçireceğim.' dedi mi? Menderes Türel'in rakibi gelip de 'Alanya-Antalya için şöyle projem var.' dedi mi? Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar slogancı ve rakiplerine çamur atarak ve çamur siyaseti yaparak seçileceğini zannediyor. Millet artık bundan sıkılmış."

    'DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN UMUDUYUZ'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Evren Atalay
    Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş
    Yurt dışında yaşayan vatandaşların yanı sıra dünyadaki tüm mazlumların beklentisinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, dünyadaki mazlumların umudunun Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

    "Bizden başka Kudüs için sesini çıkaran var mı? Bizden başka Filistin'de, Somali'de mazlumlara sahip çıkan var mı?" diyen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da gerçekleşen hain terörist saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bölgeye giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Orada da gördük ki belki de 70-80 ülkeden Müslüman vardı. Hepsi, 'Bizim umudumuz sizsiniz, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Güçlü olun, ayakta olun. Siz çökerseniz ümmet çöker.' diyor. İşte Cumhur İttifakı da bunun için kuruldu. Cumhur İttifakı ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için hainleri, teröristleri çukurlarına, inlerine gömmek için ve de bizimle mücadele etme cüretini gösterenlere haddini bildirmek için kurulmuştur. Vatanını, milletini seven, her an şehadete hazır insanların ve liderlerin kurduğu ittifaktır, Cumhur İttifakı. Peki başka bir ittifak daha var, 'zillet ittifakı'. Bunu milletimiz söylüyor. Peki neden 'zillet İttifakı' diyoruz? Bizim CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile problemimiz var mı? Yok. Demokraside, partilerle ve onların görüşleriyle bir problemimiz yok. Alanya'da o partilere oy verenlerle sorununuz var mı? Yok. Onlarla sohbet ediyor, çay kahve içiyoruz, meseleleri konuşuyoruz. Çoğu zaman da 'Size oy vermiyoruz ama sizden başka da hizmet yapacak yok.' diyorlar sohbet arasında ama bizim problemimiz kimle vatan hainleriyle teröristlerle. İttifak kurabilirsiniz, 3-4 parti kurabilir. Başkalarıyla dayanışma içinde olabilirsiniz. Peki sizi FETÖ ile birleştiren ne? FETÖ, neden sizi yönetiyor, sizi PKK ile ittifaka zorlayan nedir? Sizi teröristlerle omuz omuza yürümeye iten nedir? Gördüğüm kadarıyla CHP'li arkadaşlarımızın da büyük kısmı bunu istemiyor, kim zorladı? CHP'nin içinde DHKP-C'li var, PKK'nın cenaze evlerine giden de var. Giderek marjinalleşen bir partidir CHP çünkü normal yollarla iktidara gelemeyenler marjinalleşiyor."

    'NE KADAR TERÖRİST, HAİN, BÖLÜCÜ VARSA ZİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNDE'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Çavuşoğlu: CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde
    Tüm aşırılıklara karşı olduklarını bildiren Çavuşoğlu, "Siz PKK ile ele ele koalisyona niye girdiniz? Bunu söyleyin. Biz size, partinize oy veren Alanyalı kardeşlerimize bir şey söylemiyoruz ama bu partilerde ne kadar terörist, hain, bölücü varsa 'zillet ittifakı'nın içinde. Çıkın, 'Yok.' deyin. Şimdi listeler açıklanmaya başlandı. PKK'nın bu ittifakın içinde yerleştirdiği adayların listeleri açıklanmaya başlandı" diye konuştu.

    'İZMİR'İN KAYNAKLARI O ZAMAN PKK'YA GİDER'

    Antalya, Ankara, Muğla, Adana, İstanbul ve Adıyaman'da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin içindeki HDP adaylarının tamamını PKK'nın belirlediğini iddia eden Çavuşoğlu, eskiden şehirlerde çukur kazıp ülkeyi ele geçireceklerini zannedenlere hadlerini sınırların dışında da bildirdiklerini söyledi.

    Belediyelerde işbaşına getirdikleri aracılığıyla milletin vergilerini, devletin gönderdiği paraları Kandil'e, dağlara PKK'ya gönderenlere devletin gereğini yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    Çavuşoğlu: PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir?
    "Devlet bunları görevden aldı, kayyum atadı. Şimdi o paralar hizmete gidiyor. Bunlar da şimdi ne yapıyor, biliyor musunuz? Bu adaylar yarın seçimi kazanırlarsa Allah korusun o belediyelerde, İzmir'de, Antalya'da orada burada kazanırlarsa belediye başkanlarını baskı altına alarak o belediyenin imkanlarını Kandil'e gönderecekler. Bunu ben söylemiyorum, HDP'nin Eş Başkanı Temelli diyor. Bu arada bu adam Kürt de değil. Neden o partinin içinde biliyor musunuz? Bunun geçmişi de öyle. Bunlar bölücü. Türkiye devletini yıkmak için ideolojik mücadele veren Türkler başaramadılar, şimdi PKK ile omuz omuza veriyor. Açıkça söylüyor, ne diyor? 'Mansur, seçildiğinde benim oyumla seçildiğini bilecek. Benim emrimden çıkmayacak.' diyor. Demedi mi? Zaten İzmir'deki aday var ya onu da PKK-HDP belirledi. Yalan demiyorum, doğru söylüyorum. Çünkü kahraman askerimiz polisimiz çukur zamanında bunlarla mücadele ederken İzmir'de ilçe belediye başkanı olarak, 'Sizlerle dayanışma içindeyim, sizin yanınızdayım.' dedi, o hain. Şimdi İzmir'i teslim alırlarsa ne yapacaklar. Onlarla dayanışma içinde olan bir insan ne yapar? İzmir'in kaynakları o zaman PKK'ya gider. Yanı başında PKK'nın yerleştirdiği çok sayıda HDP'li meclis adayı var."

    "Artık eski Türkiye yok, eski ezik Türk milleti yok. Türk milletinin kendisine olan güveni, tekrar geldi. Artık o güveni kaybedemeyiz" diyen Çavuşoğlu, eski karanlık dönemlere dönülmeyeceğini kaydetti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (847)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, HDP, PKK, CHP, Cumhur İttifakı, Fuat Oktay, Menderes Türel, Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Adem Murat Yücel, Mevlüt Çavuşoğlu, Adıyaman, İzmir, Burdur, İskele Şelale, Alanya, Antalya
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