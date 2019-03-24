Karamollaoğlu: Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek

İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere hitap eden Karamollaoğlu, bu seçimlerin yerel seçimler olmasına rağmen iktidara "ayağını denk al" deme zamanı olduğunu ifade etti.
Seçim çalışmalarına cepsiz ceket giyerek başladıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, "Niye biz bu yola cepsiz ceketle çıktık? O cepsiz ceketin çok önemli bir ifadesi var. Ne diyoruz biz? Arkadaş biz belediyelerde iş başına geldiğimiz zaman ne yeriz, ne de yediririz. Böyle bir kadroyla biz yola çıkıyoruz. Belediye başkan adaylarımızın hepsi kendi ilçelerinde, beldelerinde ümit ediyoruz sevilen ve halkımızın teveccühüne mazhar olacak arkadaşlarımız. Güveniyoruz onlara biz" ifadelerini kullandı.
"Hangi siyasi görüşten olursa olsun biz temel prensiplerde ittifak sağlamalıyız" diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
'BİZ DERS ALMAYA HAZIRIZ'
Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)