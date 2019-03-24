AK Parti Gaziantep Milletvekili Uzer'den 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' sözüyle ilgili özür

Gaziantep’te Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşü sırasında sarf ettiği duyulan "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" sözüyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Gaziantep vekili Uzer sosyal medya hesabından özür diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesi kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki 5 kilometrelik Gaziray Hattı’nda önceki gün test sürüşleri başladı.

Trenin sürüldüğü sırada çevredeki vatandaşlara el sallayan heyetten bir kişinin "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadelerinin kullandığı duyuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşüne katıldı. Şahin'in yanındakilerden birinin yurttaşlara "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” demesi gülüşmelere neden oldu. pic.twitter.com/mm6doeDu3s — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 23, 2019

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de bugün konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: "Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir."

Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarfedilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim.



Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir. — AHMET UZER (@ahmet_uzer27) March 23, 2019

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