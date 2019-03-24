Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, tablo o ki çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İst ve Ank için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman #haydisandığa"

Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İst ve Ank için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi?E o zaman #haydisandığa — fatih portakal (@fatihportakal) March 24, 2019

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