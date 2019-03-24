Yıldırım: Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu

Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde ilk konuşan isim olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi. Daha güvenli ve mutlu bir İstanbul sözü veren Yıldırım, "Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?" diye sordu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de konuşacağı bu 3. ortak mitingde Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u susuzluktan, çamurdan ayağa kaldırdı.

* Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu.

* Bu birlik ve beraberlik bizde olduğu sürece İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz.

* Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tablo bize 'İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır' diyor.

* Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle İstanbul'a aynı coşkuyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Herkese hizmet götüreceğiz, herkes için çalışacağız.

* Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var.

* Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz.

* Size daha güvenli, daha mutlu bir İstanbul sözü veriyorum.

* Ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, eğlenceye dönüşecek. Anneler, çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek çünkü bunu hak ediyorsunuz. İstanbul'da iş isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Gelin İstanbul'u akıllı şehir yapalım. Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?

* Finali Binali ile yapalım mı?