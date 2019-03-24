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15:48 24 Mart 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (853)
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    Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde ilk konuşan isim olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi. Daha güvenli ve mutlu bir İstanbul sözü veren Yıldırım, "Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?" diye sordu.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de konuşacağı bu 3. ortak mitingde Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u susuzluktan, çamurdan ayağa kaldırdı.

    * Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu.

    * Bu birlik ve beraberlik bizde olduğu sürece İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz.

    * Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tablo bize 'İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır' diyor.

    * Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle İstanbul'a aynı coşkuyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Herkese hizmet götüreceğiz, herkes için çalışacağız.

    * Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var.

    * Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz.

    * Size daha güvenli, daha mutlu bir İstanbul sözü veriyorum.

    * Ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, eğlenceye dönüşecek. Anneler, çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek çünkü bunu hak ediyorsunuz. İstanbul'da iş isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Gelin İstanbul'u akıllı şehir yapalım. Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?

    * Finali Binali ile yapalım mı?

    • Erdoğan ile Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı'da yapılan 'Büyük İstanbul Mitingi'
      Erdoğan ile Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı'da yapılan 'Büyük İstanbul Mitingi'
      © AA / İsa Terli
    • Üsküdar'dan miting alanına vapurla giden vatandaşlar
      Üsküdar'dan miting alanına vapurla giden vatandaşlar
      © AA / Emrah Yorulmaz
    • Vatandaşlar, İstanbul'un çeşitli noktalarından vapurlarla miting alanına geldi.
      Vatandaşlar, İstanbul'un çeşitli noktalarından vapurlarla miting alanına geldi.
      © AA / Emrah Yorulmaz
    • Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik şeklinde konuştu
      Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu
      © Fotoğraf : DHA
    • Eski başbakanlardan Tansu Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye'yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye'sine, daha büyük Türkiyesi'ne birlikte taşıyacağız.
      Eski başbakanlardan Tansu Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye'yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye'sine, daha büyük Türkiyesi'ne birlikte taşıyacağız."
      © AA / Onur Çoban
    • Büyük İstanbul Mitingi'ne Türk bayrağı dışında başka bir bayrak ya da flama getirilmesine izin verilmedi.
      Büyük İstanbul Mitingi'ne Türk bayrağı dışında başka bir bayrak ya da flama getirilmesine izin verilmedi.
      © AA / İsa Terli
    1 / 6
    © AA / İsa Terli
    Erdoğan ile Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı'da yapılan 'Büyük İstanbul Mitingi'
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (853)
    Etiketler:
    Büyük İstanbul Mitingi, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Yenikapı
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