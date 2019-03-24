Bahçeli Cumhur İttifakı'nın 3. ortak mitinginde konuşuyor

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:
#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Büyük #İstanbul Mitingi'nde konuşuyor https://t.co/CI1IjsytzQ— AA Canlı (@AACanli) March 24, 2019
* İstanbul sıradan bir şehir değildir. Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir.
* Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyor.
* Şu anda Boğaz'ın Batı yakasındayız. İşte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi aynen sizi yerin dibine gömelim.
* Konstantinapol da yok Kürdistan da. Vatanımıza yan gözle bakanın gözünü oyarız.
* Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 Ağustos'taki mitingde imrenilecek ruhunu kazandı. Cumhur İttifakı olarak ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik, beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik.
* İstanbul'da zilletin öne çıkmasına asla müsaade edilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır.
* Kimse İstanbul'daki şerefli 3 milyon Kürt kardeşimizin üzerine plan yapmasın.
* CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu Kılıçdaroğlu'nda umut yoktur.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)