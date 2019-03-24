İmamoğlu: Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe’deki genel merkez binasında buluştu.

© REUTERS / Osman Orsal Taksi, UBER ve korsan üçgeninde İstanbul ulaşımı

Sözcü'den Fatma Vurgun'un aktardığına göre her esnafın temsilcisinin olacağı bir komisyon kuracaklarını ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti: "Taksicinin konusunun partiyle ne alakası var, alın teri ekmek parası. Hiçbir lakası yok. Ekmeğinizin hakkınızı hukukunuzun korunması işidir. Sizin UKOME’de ki 4 kişinin esiri durumundayız. Bende size vaat ediyorum, görev geldiğimiz zaman alt komisyon kuracağız, taksici de minibüsçü de orada oturacak. Her meslek komisyonundan bir kişi UKOME alt komisyonda temsilci olacak. Bu bir cesaret ister, oturup uygar bir şekilde konuşabilmek ve tartışabilmek cesaret ister” dedi. UBER konusuna da değinen İmamoğlu, “Uluslararası şebeke diye tariflenen bu sistemin Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren, Ulaştırma Bakanlığı. UBER, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme ‘Evet’ diyen, bunun önüne açan anlayış, sizin işinizi çözemez. Ben, taksicinin yanındayım. Bu şehrin, bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var, ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben, şu anda size gelip, elimde olmayan yasal bir imkan yokken, ‘Onu iptal edeceğim, yok edeceğim’ diyecek biri değilim. Ama karşısındayım."

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Öte yandan "Seçim günü, bazı manipülasyonlar, sizin kafanızı karıştırıcı bazı işlemler olacaktır" diyen İmamoğlu, “Sakın itibar etmeyin. Efendim, ‘Sonuçlar belli oldu’. Şu oldu, bu oldu, falan. Bazı, malum ajanslar üzerinden bu işlere girişeceklerdir. İşinize bakın. (Anadolu Ajansı sesleri üzerine.) Bizim burada ‘Halk Ajansımız’ var” dedi.

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İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçları açıkladık. İlçe seçim kurullarındaki işlerimiz bitti. Çok önemli bir şey yapacaksınız. Çok asil bir duruştur bu. Ben, 2014’te aynısını yaptım. Arkadaşlarım, bana Beylikdüzü’nde kızdılar ama sonra her birisi bana teşekkür etti. Çünkü ben, o gece, bir vatandaşımın bile, o ‘bile’ çok önemli, bir vatandaşımın bile kalbi incinsin istemiyorum. Korna çalmalar, kutlama yapmalar yapmayacağız. Çünkü ben ne istiyorum biliyor musunuz? 1 Nisan günü, sadece bize oy verenler değil, herkes o mitinge katılsın. Onun için 16 milyonluk miting diyorum. Bunu, benim başarabilmem için, hiç kimsenin kalbinin kırılmaması lazım. Başkaları, başka bir şey planlamış olabilir. Umursamayın. Bu toplumun iyiliğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya, iyi düşünen yöneticilere ihtiyacı var.”

İmamoğlu sözlerini "Bu seçimin zorlu olacağını biliyoruz. Laf aramızda kalsın, bu arada öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. İyi ki bu adam seçilmiş, diyecekler. Bu bir, özgüven patlaması, egoistlik değil, asla öyle düşünmeyin. Bu, İstanbul’u yürekte hissetme işi. Başka hiçbir şey değil" diye tamamladı.