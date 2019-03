İYİ Parti'nin Mersin mitingi: Ey Erdoğan, senin korktuklarından korkmayan Meral Akşener, senden mi korkacak?

İYİ Parti lideri Mersin mitinginde Erdoğan'a yanıt verdi: Bana 'güya hanımefendi' dedi. Bunu da ilk kez Sayın Erdoğan'dan duydum. Her seçime giderken bir düşman bulur. Bu defa bulduğu düşmana kafayı tosladı. Senin korktuklarından korkmayan Meral Akşener, senden mi korkacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de ortak miting düzenledi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında düzenlenen Demokrasiye Saygı mitingine Akşener, Uysal, İYİ Parti ile Demokrat Parti'nin ortak adayı Ayfer Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mitinge gelenler kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.

Konuşmasında AK Parti Genel Baaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün burada bir irade var. Arslanköy'ün, sandığın üzerine oturup kilometrelerce yürütülen analarımızın kızları burada. Müfide İlhan Hanımefendi'nin kızları burada. Atatürk'ün kızları, oğulları, kardeşleri burada… Toroslar'da bir tek Yörük çadırı varsa ve o çadırda duman tütüyorsa, biz buradayız. Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpası, sırtımıza vurulan hançeri Ayfer Yılmaz'a destek vererek çıkaracaksınız. Size güveniyorum. 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Erdoğan beni Mehmet Cengiz ile karıştırdı. Ne bulursan al. Emekli maaşımı alabilirsin. Buyur, hayırlı olsun."

"Mersinliler, Cumhurbaşkanının terörist dediği domates, biber yetiştiricisi çiftçiler nasılsınız? Cumhurbaşkanının ‘türedi' dediği EYT'liler nasılsınız, iyi misiniz?" diye soran Akşener, şunları söyledi:

"Bir ittifaka illet, zillet diyen o dilin sahibi, ben halkıma terörist der miyim diyor. Dedin kardeşim, dedin. Tank Palet Fabrikası'nı 50 milyon dolar için Katarlılara peşkeş çeken bir zihniyet bu. Bana, ‘Güya hanımefendi' dedi. Bunu da ilk kez Sayın Erdoğan'dan duydum. Her seçime giderken bir düşman bulur. Bu defa bulduğu düşmana kafayı tosladı. Senin korktuklarından korkmayan Meral Akşener, senden mi korkacak? Sen hançer sokabilirsin. O hançeri bu Yörük çocuğu Burhanettin Kocamaz, Ayfer Yılmaz'ın desteğiyle çıkardı."

"Bu savaş hali nedendir, diye sormalıyız. Neden? Çünkü ekonomi berbat. Buradan 7 milyon işsiz kardeşime sesleniyorum. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için savaş diliyle saldırıyor. Yeni düşman benim" değerlendirmesini yapan Akşener, şöyle devam etti:

"Hadi oradan! Hangi hükümet olursa olsun, Mersin'e yatırım yaparlardı. 15-20 sene önce Mersin'e gelen kardeşlerimin çocukları da işsiz. İnşaatta çalışanlar işsiz. Esnaf siftah yapamadan dükkanı kapatıyor. Çifti 6,5 liraya kullandığı mazotu, yat sahipleri ÖTV ödemeden kullanıyor. Ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır. Bunların bu işi isteyerek, bilerek yaptığını da biliyoruz. Nihat Zeybekçi'den Sırp bakan gelmiş oy istemiş. Hem Aliya İzzet Begoviç'i anacaksın. Ondan sonra Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edeceksin, Boşnak kardeşlerini unutacaksın. Mübarek olsun. Senin hayvan yetiştiricinin her şeyi pahalı olacak. Sonra yetiştiricinin pahalı üretim yapmasından şikayet edeceksin. İşsizliği bile bile yapıyorlar. Sizlerin muhtaç, çaresiz olmasını istiyorlar. Kandil ile sözleşme imzalamışım, Temel Karamollaoğlu ile birlikte. Hadi oradan be!"

İYİ Parti lideri "Her seçimde değişmeyen tek şey Sayın Erdoğan'ın iftiraları. Ama bugün kanka oldular. Birbirlerine söyledikleri şeyleri, tekrarlamaya terbiyem müsait değil. Arkasından küçük ortak Bahçeli çıktı, ‘Beka yok, 5 harfliler var' dedi. Buradan soruyorum, Mustafa Kemal'in Kemal'i, İsmet İnönü'nün İsmet'i, Kazım, Fevzi kaç harfli, bir sayın bakalım" dedi.

Erdoğan'ın işsizleri unuttuğunu söyleyen Akşener, şu çıkışı yaptı:

"82 puanla mülakatta elenen çocukların yerine 55 puanla atanan çocukları unuttu. Bu kul hakkıdır. Kimsenin muhtar olamaz, dediği zamanda önce başbakan oldu. Yetmedi Cumhurbaşkanı oldu. Oda yetmedi Cumhurbaşkanı oldu. Bütün bunların kaynağı milli iradedir. Bugün Mansur Yavaş'ı tehdit ediyorsa, Meral Akşener'i hapis ile tehdit ediyorsa milli iradeye ihanet etmiştir. Gençlerimize, EYT'lilere, 3600 ek gösterge ile polislere, memurlarımıza ihanet etmiştir. Huzurlarınızda söylüyorum. Sayın Erdoğan yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun. Tencere yanıyor. İşte bunları konuşturmamak için hepimizi PKK'lı yaptı. Ama Oslo'daki cıvıklığı sen yaptın Erdoğan. Habur rezaletini yapan kişisin Erdoğan. Sen Türk Milleti'nin bir bölümüne terörist dedin, inkar etme. Ama Mersinli sana sandıkta gereken cevabı verecek."

© Sputnik / Hikmet Durgun Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, Mersin mitinginde "Sadece Mersin'in değil, Türk demokrasisinin de yükünü almak için çalışıyoruz" dedi.

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, isim vermeden AK Parti'yi eleştirdi:

"Maalesef bu ülkeyi bölüp parçalayan inançlara sahip, cumhuriyetimizin değerlerini siyasi alanda bir kavga unsuru yapmak isteyenler var. Maalesef, demokrasimizin oksijeni, bitmiştir. TBMM'de grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olan Meral Akşener'i hapis ile tehdit ediyorlar. Vatandaşın durumuna yerinden bakmıyorlar. Vatandaşın durumunu anlamıyorlar. Çünkü ülkenin durumunu A Haber'den izliyorlar."

"Vatandaşı, ‘bu meydana gelirseniz fotoğrafınız çekilir' diyerek tehdit ediyorlar. Gelin beraber bir fotoğraf çekilelim. Nimetler cebe, külfetler vatandaşa. Yok öyle dava! Bunlar, ‘Devleti ele geçireceğiz' diye yollara çıktıkları suç ortaklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun dibine sürüklediler. Ülkemize yeniden oksijen sağlayacak bu bereketli topraklardır."

"Şimdi çıkmış Mansur Yavaş'a ‘Ankara'yı kaybetsem de seni görevden alacağım' diyor. ‘Devleti ele geçirdik, demokrasiye ihtiyacı yok. Şimdi ülkeyi biraz daha içine kapalı yönetelim' diyorlar. Şimdi elimizde bir şans var. Sandık, sandık! Sadece Mersin'in değil, Türk demokrasisinin de yükünü almak için çalışıyoruz."