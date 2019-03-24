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20:56 24 Mart 2019
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım, hem başbakanlık hem belediye başkanlığı yapıp cumhurbaşkanı seçilen Chirac'ı örnek verdi

    © AA / AK Parti/Mustafa Aktaş
    Türkiye
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    Fransız haber ajansı AFP, AK Parti ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarıyla konuştu. Yıldırım, Chirac'ın kariyerini örnek gösterip İstanbul Belediye Başkanlığının önemine dikkat çekti. İmamoğlu ise eşit şartlarda bir yarış olmadığını belirtti.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / TBMM/Mustafa Aktaş
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    AFP'ye konuşan AK Parti adayı Binali Yıldırım, eski Fransa Cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'ın siyasi kariyerine atıfta bulundu. Eski bakan, başbakan ve meclis başkanı Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkanlığını hafife almamalıyız. Sayın Chirac'ı hatırlayın" dedi.

    Jacques Chirac, 1974-76 yılları arasında başbakanlık yaptıktan sonra 1977'den 1995'e kadar Paris Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. 1986-1988 yılları arasında bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Chirac, aynı anda belediye başkanlığı görevini de sürdürmüştü. Belediye başkanlığı sonrasıysa 1995'ten 2007'ye kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

    AFP'nin haberinde, '15 milyon nüfusa sahip İstanbul'daki seçimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin iktidarını sağlamlaştırması açısından büyük bir test olacağı' ifade edildi.

    Binali Yıldırım
    © Fotoğraf : İHA
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    Haberde "İstanbul, kendi başına bir ülke" diyen Yıldırım'ın bu kente karşı 'duyduğu sevgiyi' şu sözlerle ifade ettiği aktarıldı:

    "İstanbul, benim gençliğim. Bana her şeyimi veren şehir. O yüzden bu şehre hizmet etmek benim için büyük onur."

    Yıldırım, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Erdoğan'ın kendisine tavsiyede bulunup bulunmadığı yönündeki soruya "Tabii ki. Onun tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz" diye yanıt verdi.

    Habere göre, Ekrem İmamoğlu ise popüler bir AKP adayına karşı daha mütevazı bir siyasi profile sahip olmasının 'avantaja' dönüşmesini ümit ediyor.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    CHP adayı, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Toplum son dönemde, siyasetteki tüm tanınmış isimlere karşı bir direnç geliştirdi" dedi.

    İmamoğlu'nun, özellikle medyanın büyük bölümünün Erdoğan yanlısı bir çizgide olması nedeniyle şartların eşit olmadığından şikâyetçi olduğunu aktaran ajans, CHP adayının şu ifadelerine yer verdi:

    "Ben İstanbul'un kazanması için fikirler üreten bir adamım… İstanbul gibi büyük bir kente hizmet etmek ve geleceği hakkında düşünmek, her şeyden önce gelir."

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