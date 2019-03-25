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05:13 25 Mart 2019
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop

    Şentop: Millet devletine güvenir hale geldi

    © AA / Cihan Demirci
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Vatandaşların devlete olan güveninde bir yükselme, bir artma olduğu görülüyor. Milletin devlete güvenmesi, milletle devletin bütünleşmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak için Cumhurbaşkanımız mücadele ediyor" dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop
    © AA / Zeynep Rakipoğlu
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    Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde esnafı ziyaret eden Şentop, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti ve çay içti. Vatandaşlar Şentop'a yoğun ilgi gösterdi.

    Şentop, daha sonra Trakya Birlik Genel Müdürlüğünce ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bir hayli yol katettiğini söyledi.

    Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek gösterdiğini belirten Şentop, "Yurt dışı ziyaretlerimizde herkes Cumhurbaşkanımıza selam göndermek için sıraya geçiyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Türkiye'nin başka ülkeler gözündeki gücü, iktidarı bu bakımda yurt dışında her yönde görülüyor, izleniyor." dedi.

    Türkiye'de devlet ve millet bütünleşmesinin sağlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: "Millet devletine güvenir hale geldi. Bunu her alanda görüyoruz. Devletimiz öncülük ettiği kurumlar var Kızılay, Yeşilay, Türk Hava Kurumu gibi. Eskiden milletle itiş kakış yaşardı bu kurumlar. Soyutlanmış bir durumda elit bir tabakanın elindeydi. Şimdi öyle değil Kızılay dünyanın bir numaralı yardım kuruluşu haline geldi. Yeşilay etkin hale geldi. Türk Hava Kurumu aynı şekilde… Öbür taraftan vergide primlerdeki ödemelere bakıyoruz. Bunların çok büyük ölçüde oransal alarak arttığını görüyoruz. Vatandaşların devlete olan güveninde bir yükselme, bir artma olduğu görülüyor. Milletin devlete güvenmesi, milletle devletin bütünleşmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak için Cumhurbaşkanımız mücadele ediyor."

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    Etiketler:
    TBMM, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Türkiye
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