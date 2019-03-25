Çavuşoğlu: Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz götürüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP yönetiminin 'Biz Atatürkçü'yüz' diye seçmenleri kandırdığını öne sürerek, "Siz Atatürk düşmanısınız. Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz götürüyoruz. Siz Atatürk'ten geçinen asalaksınız" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Akseki ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda vatandaşlara seslendi.Bakanlık görevinin yoğunluğundan Akseki'ye çok fazla gelemediğini belirten Çavuşoğlu, işlerinin sorun çözmek, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak ve mazlumları yalnız bırakmamak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla daha da güçlendiklerini, zorluklarla daha kolay mücadele eder hale geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, terörle mücadele güçlerinin arttığını, önlerindeki hedefleri de büyüttüklerini söyledi.

Konuşmasında Çavuşoğlu, CHP'lilerin de CHP yönetiminden artık bıktığını öne sürerek, "Biz Atatürkçüyüz' diye kandırıyorlar. Siz Atatürk düşmanısınız. Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz götürüyoruz. Siz Atatürk'ten geçinen asalaksınız. Türkiye'yi, şehirlerimizi muasır medeniyetler seviyesine biz çıkartıyoruz. Sen ne yaptın? İşte İzmir, lağım suları körfeze akıyor. Bodrum'da lağım denize akıyor. Kuşadası'nda çeşmeden tuzlu su akıyor, 1994 öncesi, Reis gelmeden önceki İstanbul'u hatırlatıyor. Bunların zihniyeti bu. O yüzden bunlara şehirler, ülke teslim edilmez." diye konuştu.