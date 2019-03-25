Yavaş'tan Erdoğan'a yanıt

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Yavaş, dün kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır."
Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 24, 2019
Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır. https://t.co/AQq0ksTpmw
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