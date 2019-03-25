HDP: AKP-MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda "AKP-MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz; bize herşey HDP'yi hatırlatıyor" dendi.

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlamalarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Videoda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "31 Mart tarihinde sandıklardan çıkacak olan sonuçlar sonucunda şu şarkıyı hatırlatmak isteriz. İki kanka bir araya gelecek. 'Bana her şey HDP'yi hatırlatıyor' şarkısını söyleyecek" ifadesine de yer verildi.

Paylaşıma "AKP-MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz. 'Bize her şey HDP'yi hatırlatıyor':)" notu düşüldü.

AKP-MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz. "Bize herşey HDP'yi hatırlatıyor":) pic.twitter.com/ofeOjJs94Q — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 24, 2019

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