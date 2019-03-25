AK Partili Yılmaz: Seçimde farklı sonuç çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız" dedi.
Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki kanaat önderleriyle restoranda bir araya geldi. AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adayı Emin Geylani için destek istedi.
Cevdet Yılmaz, "Burada bulunanlar Tatvan'ın gerçek sahipleridir. Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız. Huzur ve güven ortamı olmadan olmuyor. Biraz gecikmeli olsa da devlet işleri yürüyor. Huzurun olmadığı yerlere sermaye gelmiyor. İşletmeler gelip burada yatırım yapmıyor. Yatırım ortamı denen bir kavram var. Fiziki altyapı, üniversite, yetişmiş insan gücü, teşvikler olmalı. Huzurun olduğu yere başkası gelip yatırım yapmazsa beyin göçü olur. Aslında bugün konuştuklarımız gençleri de ilgilendiriyor. Huzur ve güvenin olduğu yerlerde belediye projelerini yapar, merkezi hükümet bu projeleri hayata geçirir. En önemlisi özel sektör buraya gelir. Tatvan özellikli bir yer. Ancak yeterince turist gelmiyor. İmaj denen bir şey var. 31 Mart'ta önce millet, memleket diyeceğiz. AK Parti'ye ve adayımıza destek vereceğiz" diye konuştu.
'AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞERSE ERTESİ GÜN SALDIRACAKLAR'
Cumhur İttifakı'na karşı olan partilerin Türkiye'nin istikrarını bozmak bir araya geldiklerini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin gündemi de var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta birbirine benzemeyen ancak, birbirine yapışmış 4 parti var. Bunlar normalde bir araya gelmezler. Niçin bir aradalar? Hangi kuvvet bunları bir araya getirdi? Bu dörtlü grup Türkiye'nin sorunlarını aşabilir mi? O zaman bunların amacı ne? Türkiye'nin istikrarını bozmak. Mevcut bir iktidarımız var, Cumhurbaşkanımızı seçtik, bir istikrarımız var. Bu bir fırsat zamanıdır. Yeni atılımlar yapmak için ekonomide, demokraside yeni bir fırsat penceresidir. Bu seçim benim 12'nci seçimimdir. Her yıl ortalama bir seçim yaşamışım. Açıkçası millet de yoruldu biz de yorulduk. Seçimsiz bir dönem lazım. Son 4- 5 yıldır Türkiye'ye ciddi saldırılar oldu. Bu kadar saldırı başka bir ülkeye yapılsaydı ne halde olurlardı? Onu da sizin takdirinize bıraktım. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak bir kavgada bile on yumruk atılınca bir iki tanesi size denk gelir. Bu konu ile ilgili tedbirler alıyoruz. Yeni alanlarda yeni bir sistem var. Vatandaşımıza daha etkili hizmetler sunacağız. Bu önümüzdeki süreci faydalı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin istikrarını bozmak ve güçten düşürmek için son bir fırsat olarak görüyorlar. AK Parti'nin oyları düşerse ertesi gün saldıracaklar. Ekonomik ve dış politika için bunu korumamız lazım."
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili de konuşan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimiz saldırıya uğradı. Bunu sadece bir kişinin yaptığını söyleyebilir miyiz? Bunun arkasında İslam düşmanlığı var. Yabancı ırkçı provokasyonlar var. Türkiye ve İslam düşmanlığı var. Bunu görmezsek geleceğimizi sağlıklı tabanda geliştiremeyiz. Zalimden merhamet gelmez. Birlik beraberlik oluşturacağız. Farklılıklarımız yok mu? Onlar bizim renklerimizdir. Bu kadar farklılıkları yaratmış geçmişimizden geliyoruz. Son 15- 16 yılda AK Parti olarak yaptığız reformlar ortadadır. Bunları Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ama artık birilerine buradan ekmek yok. Bunların derdi Kürtler ve Kürtlerin derdi değil, onlar sadece vitrinde kullanılan kelimeleri kullanırlar. Bunu görmek lazım."
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