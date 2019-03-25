Selvi: Belli ki parti tabanından bazı sinyaller Erdoğan’a ulaşmış

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimleri gösterge olacak" başlığıyla yayımlanan yazısında dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmalar yaptığı mitingi değerlendirdi.
"HDP'nin İstanbul'da 11.7 oranında bir oyu var ama ondan ötesi AK Parti İstanbul'da önemli oranda muhafazakâr Kürt seçmenin oyuna sahip. Bundan olabilir mi bilmem.
BİRLİK MESAJI
Erdoğan'ın parti tabanına yönelik önemli mesajlarından biri de kırgınlık ve küskünlük uyarısıydı. Erdoğan Konya'da, 'Şimdi zaman hesap sorma zamanı değil' demişti. Dünkü mitingde ise, 'AK Parti'ye mensup kardeşlerim, oyunlara gelmeyeceğiz. Zaman kırgınlık ve dargınlık zamanı değil. MHP'ye oy veren kardeşlerim, şimdi zaman kırgınlık ve dargınlık zamanı değil, şimdi birlik zamanıdır' diye seslendi. Belli ki parti tabanından bazı sinyaller Erdoğan'a ulaşmış, o da buna karşılık 'Zaman kırgınlık zamanı değil' diye uyarma gereği duydu."
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