Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' sözünün patentini aldı

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan'ın vekili Arzu Akalın Türk Patent ve Marka Kurumu'na Haziran 2018'de başvurarak, "Dünya Beşten Büyüktür" sözünün tescil edilmesini istedi.
KORUMA ALTINDA
"Dünya Beşten Büyüktür" sözü aynı zamanda koruma altına alındı. Her yıl mevzuat çerçevesinde ücreti ödenerek Türkiye ve uluslararası zeminde markanın başkaları tarafından kullanılması engelleniyor. Örneğin yabancı bir ülke bu sözü ticari faaliyeti için kullanırsa derhal itiraz yapılacak ve mahkeme kararı ile iptal ettirilebilecek.
REKLAMCILIK İLK SIRADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tescil ettirdiği "Dünya beşten büyüktür" markasının altında yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı:
HER TÜRLÜ KAĞIT
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler; (kırtasiye amaçlı ürünler hariç) kağıt havlular, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak; kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton.
Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri."
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