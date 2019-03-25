Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' sözünün patentini aldı

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan'ın vekili Arzu Akalın Türk Patent ve Marka Kurumu'na Haziran 2018'de başvurarak, "Dünya Beşten Büyüktür" sözünün tescil edilmesini istedi.

Erdoğan daha önce "Recep Tayyip Erdoğan", "RTE" ve kendi adına oluşturulan vinyet şekli tescil ettirerek, markalaştırmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumu, yapılan başvuruyu incelemeye alarak Ekim 2018'de karar aşamasına geldi. Herhangi bir engel bulunmadığı belirlenince talep tescillendi ve böylece "Dünya Beşten Büyüktür" sözünün sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

KORUMA ALTINDA

"Dünya Beşten Büyüktür" sözü aynı zamanda koruma altına alındı. Her yıl mevzuat çerçevesinde ücreti ödenerek Türkiye ve uluslararası zeminde markanın başkaları tarafından kullanılması engelleniyor. Örneğin yabancı bir ülke bu sözü ticari faaliyeti için kullanırsa derhal itiraz yapılacak ve mahkeme kararı ile iptal ettirilebilecek.

REKLAMCILIK İLK SIRADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tescil ettirdiği "Dünya beşten büyüktür" markasının altında yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı:

"Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazar yeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

HER TÜRLÜ KAĞIT

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler; (kırtasiye amaçlı ürünler hariç) kağıt havlular, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak; kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton.

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Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri."