AK Partili Tayyar: 5 ayrı anketi inceliyorum, iki ittifak için de üzücü veya sevindirici sonuçlar var

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair bir paylaşımda bulundu. Yeni bitmiş 5 ayrı anketin sonuçlarını incelediğini belirten Tayyar, "İki ittifak için de üzücü veya sevindirici sonuçlar var" ifadesini kullandı.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabında yerel seçime dair paylaşımlarda bulundu.

Yapılan beş ayrı anketin sonuçlarını incelediğini belirten Tayyar, "Sandık her sürprize açık, kararsızlar anahtar konumunda" dedi.

Yeni bitmiş 5 ayrı anketi inceliyorum.



İki ittifak için de üzücü veya sevindirici sonuçlar var.



Dikkat çekici nokta, seçime sayılı günler kala kararsız kitlenin hala yüzde 12-20 aralığında olması.



Bu tabloya göre; sandık her sürprize açık, kararsızlar anahtar konumunda. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 24, 2019

​Tayyar, şunları kaydetti:

"Yeni bitmiş 5 ayrı anketi inceliyorum. İki ittifak için de üzücü veya sevindirici sonuçlar var" diye yazarken dikkat çekici noktayı "Seçime sayılı günler kala kararsız kitlenin hala yüzde 12-20 aralığında olması. Bu tabloya göre; sandık her sürprize açık, kararsızlar anahtar konumunda

"Kararsızların bu kadar fazla olduğu anketlere göre; kendi tabanını sandığa daha çok taşıyan daha avantajlı olacak gibi gözüküyor."

Kararsızların bu kadar fazla olduğu anketlere göre; kendi tabanını sandığa daha çok taşıyan daha avantajlı olacak gibi gözüküyor. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 24, 2019

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