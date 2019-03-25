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10:32 25 Mart 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: İzmir hükümetin verdiği kaynakları göstermiyor

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (866)
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    AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, "Hükümet İzmir'e kaynak verirken cimri davranıyor" eleştirisine, "İstanbullu belediyeler AK Partili olduklarında hükümetin verdikleriyle ilgili onu biraz da gösterirler. Burada hükümetin verdiklerini göstermemek gibi bir durum var" yanıtını verdi.

    AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    Zeybekci, Küçükkaya'nın, "Hükümet İstanbul'a yağdırıyor, İzmir'e o kaynakları verirken cimri davranıyor" eleştirisine, "İsmail Bey, bu bir algı. İstanbullu belediyeler Ak Partili olduklarında hükümetin verdikleriyle ilgili onu biraz da gösterirler. Burada hükümetin verdiklerine girdiğimiz zaman, burada hükümetin verdiklerini göstermemek gibi bir durum var" diye yanıt verdi.

    Zeybekci, hükümet tarafından yapıldığını belirttiği Konak Tüneli'nin yapım aşamasında direnç gösterildiğini ve Konak Belediye Başkanı'nın "Yeminim var oradan geçmeyeceğim" dediğini söyledi.

    "Farklı bir şey yapmamız lazım" diyen Zeybekçi, vatandaşlarla gerçekleştirdiği anketlerin sonucunda "Altyapı, ulaşım, çöp, ve kanalizasyonla ilgili sorunların" ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

    Bu doğrultuda seçim vaatlerini sıralayan Zeybekci, "Söz veriyorum 2020'nin sonunda İzmir'in çöp sorunu çözülmüş olacak. Trafikle ilgili de sözümü de vereyim, 6 ayda tek bir çukur dahi kalmayacak. Karşıyaka ve Alsancak tramvaylarını da Bayraklı üzerinden birleştireceğiz. Şu anda ulaşımda yerine getirdiği bir fonksiyon 8 veya 9 fonksiyon yerine gelecek" diye konuştu.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    Zeybekci şöyle devam etti:

    "Yıl 2024'e geldiğinde bizim 2024 tarihli bir gazetemiz var. 10 numara İzmir' bizim toplumsal taahhütlerimiz. 20 yıldan beri CHP yönetimi var burada. Maalesef büyük bir umursamazlıkla 4.5 milyonluk bu şehrin çöpleri dağlara atılıyor. Söz veriyorum 2020'nin sonunda İzmir'in çöp sorunu çözülmüş olacak. Trafikle ilgili de sözümü de vereyim, bizim şehirde sorduğumuzda benim beklentim işsizlik olur demiştim ama gelen şey yol kalitesi ve trafikte geçirilen sorunlardı. 6 ayda tek bir çukur dahi kalmayacak. Karşıyaka ve Alsancak tramvaylarını da Bayraklı üzerinden birleştireceğiz, şu anda ulaşımda yerine getirdiği bir fonksiyon 8 veya 9 fonksiyon yerine gelecek."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (866)
    Etiketler:
    kaynak, hükümet, proje, plan, yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fox TV, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, İsmail Küçükkaya, Nihat Zeybekci, İzmir, Türkiye
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