Zeybekci: İzmir hükümetin verdiği kaynakları göstermiyor

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.
Zeybekci, hükümet tarafından yapıldığını belirttiği Konak Tüneli'nin yapım aşamasında direnç gösterildiğini ve Konak Belediye Başkanı'nın "Yeminim var oradan geçmeyeceğim" dediğini söyledi.
"Farklı bir şey yapmamız lazım" diyen Zeybekçi, vatandaşlarla gerçekleştirdiği anketlerin sonucunda "Altyapı, ulaşım, çöp, ve kanalizasyonla ilgili sorunların" ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.
Bu doğrultuda seçim vaatlerini sıralayan Zeybekci, "Söz veriyorum 2020'nin sonunda İzmir'in çöp sorunu çözülmüş olacak. Trafikle ilgili de sözümü de vereyim, 6 ayda tek bir çukur dahi kalmayacak. Karşıyaka ve Alsancak tramvaylarını da Bayraklı üzerinden birleştireceğiz. Şu anda ulaşımda yerine getirdiği bir fonksiyon 8 veya 9 fonksiyon yerine gelecek" diye konuştu.
"Yıl 2024'e geldiğinde bizim 2024 tarihli bir gazetemiz var. 10 numara İzmir' bizim toplumsal taahhütlerimiz. 20 yıldan beri CHP yönetimi var burada. Maalesef büyük bir umursamazlıkla 4.5 milyonluk bu şehrin çöpleri dağlara atılıyor. Söz veriyorum 2020'nin sonunda İzmir'in çöp sorunu çözülmüş olacak. Trafikle ilgili de sözümü de vereyim, bizim şehirde sorduğumuzda benim beklentim işsizlik olur demiştim ama gelen şey yol kalitesi ve trafikte geçirilen sorunlardı. 6 ayda tek bir çukur dahi kalmayacak. Karşıyaka ve Alsancak tramvaylarını da Bayraklı üzerinden birleştireceğiz, şu anda ulaşımda yerine getirdiği bir fonksiyon 8 veya 9 fonksiyon yerine gelecek."
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