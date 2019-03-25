AK Parti'nin Ataşehir adayı Erdem: Halk particilik yapan CHP'den bıktı

AK Parti tarafından Ataşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan Çorumluları ziyaret etti.
Burada bir konuşma yapan Erdem, "Bu memleketin her köşesi bizim, Ataşehir'deki her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Bizde ayrımcılık olmaz" dedi.
'YAZIN SİNEK VE KOKU, KIŞIN YOLLARA DAĞILAN ÇÖP SORUNU BİTECEK'
İsmail Erdem, Ataşehir'de dağ gibi biriken sorunları iyi bildiklerini ancak bütün sorunların çözümü olduğunu belirterek "31 Mart'ta inşallah bu gidişe hep birlikte dur diyecek, el ele vererek güzel günlere kavuşacağız. Bu sorunların hepsini kısa sürede çözeriz. Ama önemli olan sizlerin dertleriyle dertlenip, çözüm bulmayı gerçekten istemek. İşte bizim gönül belediyeciliği dediğimiz şey budur" diye konuştu.
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