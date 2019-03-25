AK Parti'nin Ataşehir adayı Erdem: Halk particilik yapan CHP'den bıktı

AK Parti tarafından Ataşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan Çorumluları ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Erdem, "Bu memleketin her köşesi bizim, Ataşehir'deki her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Bizde ayrımcılık olmaz" dedi.

© AA / Adem Koç Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldi

Mevcut belediyenin hizmet değil, cefa ürettiğini söyleyen vatandaşlar, "Haftada bir gün çöplerin toplandığı bir mahallede yaşamak istemiyoruz. Yazın sinekten ve kokudan, kışın da yollara dağılan çöplerden mikrop kapıyoruz. Çocuklarımız, yola dağılmış çöplerin içinde yaşıyor. Her yer sokak hayvanları dolu. Zavallı hayvanları beslemesek ölecekler. Aç oldukları için saldırgan da oluyorlar. Başkanım, lütfen bizi bu dertlerden kurtarın. Biz bu çifte standarttan bıktık. Particilik yapan, mahallecilik yapan, ayrımcılık yapan yönetim istemiyoruz" ifadesini kullandılar.

'YAZIN SİNEK VE KOKU, KIŞIN YOLLARA DAĞILAN ÇÖP SORUNU BİTECEK'

İsmail Erdem, Ataşehir'de dağ gibi biriken sorunları iyi bildiklerini ancak bütün sorunların çözümü olduğunu belirterek "31 Mart'ta inşallah bu gidişe hep birlikte dur diyecek, el ele vererek güzel günlere kavuşacağız. Bu sorunların hepsini kısa sürede çözeriz. Ama önemli olan sizlerin dertleriyle dertlenip, çözüm bulmayı gerçekten istemek. İşte bizim gönül belediyeciliği dediğimiz şey budur" diye konuştu.