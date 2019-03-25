MHP İzmir İl Başkanı Şahin: 6 gün daha direnirsek inanın 20 belediyemiz oluyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "İnanın 20 belediyemiz oluyor haberiniz olsun. Şu 6 gün daha direnirsek inanın 20 belediyemiz oluyor" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Erzurumlular için birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Bir restoranda düzenlenen ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katıldığı yemekte önemli mesajlar verildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yemekte yerel seçimlere az bir süre kaldığını ifade ederek, "Şu 6 günde ne olur 2 saat daha az uyuyun. Bu fırsat bir daha ele geçmez. İzmir'de 30 yıldır ilk defa ele geçirdiğimiz bir imkandır, fırsattır. Bir daha ya geçer ya geçmez. Rica ediyorum, bir daha yüklenelim. İnanın 20 belediyemiz oluyor haberiniz olsun. Bu kadar önemli, bu kadar mühim. Aramadığımız, sormadığımız, en yakın komşularınızdan başlamak üzere etrafınızı bir daha yoklayın" dedi.

"İZMİR'DE İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALACAĞIZ'

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da şöyle konuştu:

"Her zaman bir hemşehriniz olarak emrinizdeyim. Veysel başkan son noktayı koydu. Hepimizin idealleri, emelleri belli. Allah nasip ederse sizin güçlü desteğinizle İzmir'de istediğimiz neticeyi alacağız."