Ahmet Hakan: Muhalefet bunu bilerek yapıyorsa bravo

Bugünkü köşesinde 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili muhalefetin büyük miting yapmamasına değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem İnce'yi örnek gösterdi.
Hakan'ın 'Muhalefet neden büyük mitingler yapmıyor acaba?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı seçiminin son haftasında…
Muharrem İnce'nin yaptığı…
Büyük İzmir mitingi…
Büyük Ankara mitingi…
Büyük İstanbul mitingi…
Milliyetçi muhafazakâr seçmenin 'Eyvah! Bunlar geliyorlar galiba' diyerek konsolide olmasına yol açmıştı.
*
Muharrem İnce'nin bu üç mitinginde de…
İnceden beliren eski Cumhuriyet mitingleri havası da…
Bu konsolidasyona epey katkı sunmuştu.
*
Herhangi bir büyük filozof, 'Fazla güçlü gözükmek, bazen güçsüz düşmeye yol açabilir' demiş midir acaba?
Neyse… Neyse…
*
Bakıyorum da bu seçimde…
CHP-İYİ Parti ittifakı…
Büyük İzmir mitingi…
Büyük Ankara mitingi…
Büyük İstanbul mitingi…
Yapmıyor.
*
Eğer Muharrem İnce deneyiminden ders alarak bunu yapmıyorlarsa…
Vallahi bravo kendilerine…
*
Yok, eğer takatsizlikten, dermansızlıktan, tembellikten falan yapmıyorlarsa…
Tembellikleri ilk defa bir işe yarayacak galiba."
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