Ahmet Hakan: Muhalefet bunu bilerek yapıyorsa bravo

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP ve İYİ Parti'nin 31 mart yerel seçimleri kapsamında büyük miting yapmadığını belirterek, "Eğer Muharrem İnce deneyiminden ders alarak bunu yapmıyorlarsa vallahi bravo kendilerine" ifadelerini kullandı.