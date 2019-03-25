Çavuşoğlu: Rusların ülkemize kimlikle gelmesi için toplantılara başladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kaleiçi Saat Kulesi yanında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada vize konusundaki çalışmalara değindi.
Güvenlik sebebiyle bazı ülkelere vize uygulandığını anlatan Çavuşoğlu, bu ülkelerdeki büyük şirketlere de C1 turist vizesi verme yetkisi verdiklerini belirtti.
'HİNTLİLERE KOLAYCA VİZE VERELİM İSTİYORUZ ÇÜNKÜ ÇİNLİLER, HİNTLİLER KOLAY PARA HARCIYOR'
Vize uygulamasından dolayı Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısının azalmasını istemediklerini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Elektronik vize uygulamasını başlattık. Kafede otururken, televizyon seyrederken elinizdeki telefondan, bilgisayardan ya da tabletten 3 dakika içinde elektronik vizeyi alabiliyorlar. Bazı ülkeler için de ön koşulları kaldırmaya başladık. Örneğin Çin. Hindistan'a yönelik özel çalışmalar var, orada 14 bölgede vize ofisleri açtık. Türkiye'ye gelmek isteyen Hintlilere kolayca vize verelim istiyoruz çünkü Çinliler, Hintliler kolay para harcıyorlar."
Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İki sene içinde pasaportsuz seyahate geçtikten sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 100 arttı. 700 binden 1.4 milyona çıktı. Uçak düşürme hadisesinden önce Rusya ile de pasaportsuz, sadece kimlikle seyahatin müzakerelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması bile oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Son seyahatimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ricasıyla tır şoförlerine, iş adamlarımıza ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar, amacımız tamamen vizelerin kalkması ve sonrasında pasaportsuz seyahat.
Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz hem ikili yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantımızı yapacağız hem de Rusya ile de Kültür ve Turizm Yılı başladı, onun açılışını Moskova'da birlikte yapacağız. Bunların hepsi ülkemizin tanıtımı için, daha fazla turistin gelmesi için."
'YASA İLE TURİSTLERİN 90 GÜNLÜK KALMA SÜRESİNİ UZATACAĞIZ'
Çavuşoğlu, Türkiye'ye sağlık ya da farklı amaçla gelen turistlerin daha uzun süre kalmak istediklerini ve bu yönde talepleri olduğunu söyledi. Özellikle soğuk ülkelerden gelen turistlerin daha uzun süre Türkiye'de kalmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, sürenin bazı ülkeler için 30 gün olduğunu, bunu 90 güne çıkardıklarını kaydetti.
90 günü aşma konusunun ise yasa ile belirlendiğini aktaran Çavuşoğlu, "Seçimden sonra milletvekillerimize rica edeceğiz; yeni sistemde yasa tasarılarını sadece milletvekilleri verebiliyor. Arkadaşlarımız da böyle bir talebimizi yerinde bulur. Yasa ile turistlerin Türkiye'de 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız. Yetkiyi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına bırakacağız" diye konuştu.
Türkiye'nin her yerine turist getirerek gelirleri artırmak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu konuda ülkenin yurt dışındaki itibarının çok önemli olduğunu kaydetti.
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