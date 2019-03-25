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13:54 25 Mart 2019
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    Güldür Güldür Show

    Sabah yazarı Altınok'tan Güldür Güldür eleştirisi

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Sabah yazarı Melih Altınok, Güldür Güldür Show'da yapılan medya eleştirisine tepki gösterdi. Altınok, "Muhalefete yakın medya eleştirisiyle de güldürebilirler mi? Halk TV'nin gazeteci pozlarını falan tiye alarak değil ama! Savcı Kiraz'ın katledildiği günkü Cumhuriyet yazı işleri toplantısını canlandırıp güldürebilirler mi?" diye sordu.

    Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Güldür Güldür Show'un iki gün önceki bölümünde bir gazetenin yazı işleri toplantısı hicvedildi, yayın yönetmeninin 'pozitif başlıklar bulma çabası' sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Sabah yazarı Melih Altınok, bugün söz konusu yayını köşesine taşıdı. 

    Sinema
    © AA /
    Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi
    Altınok'un "Hadi güldür güldür güldürsene bizi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    "Show TV'de ‘Güldür güldür‘ isimli bir komedi programı var. ATV Son Durak nedeniyle boş zamanım gece olduğu için bazen programın tekrarına denk geliyorum.

    Ekibin yönetmeni, rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal… Bir dönem Yılmaz Erdoğan'ın ‘Çok güzel hareketler bunlar'da üstelendiği rolü aratmıyor. Oyuncular da büyük değil iyi oynuyorlar. Bu yüzden de komikler.

    Şimdiye kadar siyasi göndermeleri daha çok metne gömen ekibin son skeçlerinden birisi, açık politik mesajlar yüklü medya eleştirisi nedeniyle konuşuluyor.

    ​Yer, Hükümete yakın bir gazetenin yazı işleri… Gündem toplantısı yapılıyor. Gazetenin yayın yönetmeni, editörlerden gelen her negatif haber önerisini, seyirciden de reaksiyon alacak bir espriyle, pozitife çeviriyor:

    — Küresel ısınma nedeniyle denizlerde su seviyesi yükseliyor…

    — Yaz, Sivas'a deniz gelecek!

    'BU SKECİN POLİTİK GÖNDERMESİNE DAİR SÖYLEYECEKLERİMİ UZATMAYACAĞIM'

    Bu skecin politik göndermesine dair söyleyeceklerimi uzatmayacağım. Zira yıllardır ilkem bellidir.

    Gazetecinin misyonu muhaliflik değil, eleştirelliktir. Dolayısıyla hep eleştiri kadar sürekli övgü de sorunlu bir perspektiftir.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
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    Ama madem tiyatrocu arkadaşlarımız bizim meslekle ilgili bir hiciv yapıyorlar, yüzümüzü güldürüyorlar… O halde ben de onların alanlarının en zor yerinden sorayım, gülebiliyorsak sonra hep beraber güleriz.

    Kabul ediyorum, işleri zor… Zira en zor ancak bir o kadar da nitelikli reyting, güldürerek alınandır. Mesela, karikatürize ettikleri hükümete yakın medya gibi, muhalefete yakın medyanın eleştirisini yaparak da güldürebilirler mi?

    Bu soruyu politik tercihleri açısından değil, yetenek ve yaratıcılık kabilinden soruyorum.

    İşin kolayına kaçmadan, bir ara CHP Genel Merkezi'nin ikinci katından yayın yapan Halk TV'nin gazeteci pozlarını falan tiye alarak değil ama!

    'O TOPLANTIYI SAHNELEYEBİLİRLER Mİ?'

    Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledildiği günkü Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri toplantısını canlandırarak güldürebilirler mi seyirciyi örneğin?

    Yine bir seçim öncesi, sandığa korkuyla mesaj vermek için bu ülkenin bir savcısı canlı yayınlarla rehin alınıp katledilmişken yapılan o toplantıyı sahneleyebilirler mi?

    Bugünlerde HDP'den milletvekili olan o günlerin ‘tarafsız' gazetecisinin, savcıyı rehin alıp katleden teröristlerle yaptığı röportajı nasıl gördüklerini…

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    © REUTERS /
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    Neler konuştuklarını ve ertesi gün gazetelerine teröristleri aklamak için 'Mecbur bırakıldığımız bir eylemdi' başlığını atabildiklerini…

    O toplantıdaki meslektaşlarımız birinin ‘Yahu biz ne yapıyoruz. Gencecik bir babayı öldüren teröristlere gerekçe bulmak gazetecilik mi?' diye bir sitem olsun edip etmediğini…

    Ne dersiniz arkadaşlar bu halin mizahını yapabilir misiniz? Bizi yine güldür güldür güldürebilir misiniz? Yoksa ‘klişe güvenli yoldur' diye söylenerek bu soruyu hiç mi sorun etmezsiniz? Yine mi yüklenirsiniz abalıya?

    'İzahı olmayan şeylerin mizahı olur' derler.

    Haklısınız, bu tarz gazeteciliğin bir izahı var; tıpkı mizahın da olduğu gibi…

    Dolaysıyla olsa olsa bu hikayeden bir trajedi çıkar, komedi asla!

    Keşke güldürürken arada şaşırtsalar da değil mi?"

    Etiketler:
    yazı işleri, tepki, basın, eleştiri, medya, Güldür Güldür Show, Show TV, Ali Sunal, Kemal Sunal, Melih Altınok, Türkiye
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