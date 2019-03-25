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13:53 25 Mart 2019
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    YSK Başkanı Sadi Güven

    YSK Başkanı Güven: 146 bin 669 seçmen oy kullanamayacak

    © AA / Metin Aktaş
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (873)
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen listelerinin 23 Mart 2019 itibarıyla yenilendiğini belirterek, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi" dedi.

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Güven, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok
    İlçe seçim kurullarında bir kısım hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Güven, "Büyük oranda işi bitirdik. Hafta sonu 31 Mart'taki seçimleri bekliyoruz" diye konuştu.

    Seçmen listelerini 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Güven, şöyle devam etti:

    "Bu kapsamda askere giden vatandaşlarımız oluyor. Askıya çıktığımız dönemden bugüne kadar ölen vatandaşlarımız oluyor. Bir de kısıtlama kararı verilen vatandaşlarımız oluyor. Er, erbaşlar, kısıtlama kararı verilenler ve askere gidenleri seçmen kütüğünden tekrar düşüm yaptıktan sonra, düşümden kastım 'oy kullanamaz' şerhi işlendikten sonra seçmen kütükleri tamamen oy kullanılabilir hale geldi. 23 Mart 2019 Cumartesi günü itibarıyla Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ölmüş olan 61 bin 332 seçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan 551 seçmen, Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgillere göre haklarında Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddeleri gereğince kesinleşmiş kısıtlama kararları olması nedeniyle oy kullanamayacak 4 bin 949 seçmen, MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre er ve erbaşlar, askere alınan 79 bin 834, itirazen dondurulan üç seçmen olmak üzere 146 bin 669 seçmen sandık seçmen listesinde oy kullanamaz şerhi düşülerek güncellenmiş oldu. Bu kadar vatandaşımız oy kullanamaz hale geldi. Diğer oy kullanma hakkı olanların da mutlaka gidip oylarını kullanmaları gerekiyor."

    OY KULLANMA SAATLERİ

    Güven, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 31 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanacağını, diğer illerde oy verme saatlerinin 08.00-17.00 olacağını hatırlattı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (873)

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    Etiketler:
    Seçmen, Vefat, Asker, Vatandaşlık, Seçim, Oy, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sadi Güven, Türkiye
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