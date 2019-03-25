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13:53 25 Mart 2019
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    Yaman Törüner

    Eski Merkez Bankası Başkanı Törüner: Marihuananın sağlığa iyi geldiği tespit edildi

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Yaman Törüner, Consumer Reports'ta yer alan bir makaleyi kaynak göstererek "Marihuananın sağlığa iyi geldiği, ağrıları dindirmede kullanılabileceği, iltihaplanma önleyici olduğu tespit edildi" dedi.

    Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Yaman Törüner, Milliyet'te "Kenevir endüstrisi" başlığıyla yayımlanan yazısında kenevir ekimine dair görüşlerini aktardı.

    "Kenevirin, artık, birçok alanda kullanılabileceği anlaşılıyor. Gerçekten de, kenevirden yalnız mobilya değil; üçte bir fiyatına kağıt da yapılabileceği biliniyor" diyen Törüner, "Kenevirden elde edilen ilaçların, şeker hastalığını ve mide rahatsızlıklarını ciddi ölçüde tedavi ettiği anlaşıldı. Bizde 'esrar tütünü' denilen, yurt dışında 'marihuana' diye adlandırılan narkotik maddenin dikkatli kullanıldığı takdirde, sanıldığı kadar zararı olmadığı anlaşıldı" ifadesini kullandı.

    Kenevir
    © AA /
    Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı
    Törüner şöyle devam etti:

    "Financial Times, geçen ay yaptığı büyük çalışmada bu endüstrinin önümüzdeki 10 yıl içinde, dünya çapında 100 milyar dolar kâr bırakacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kenevir ekiminin, ülkemizde de serbest bırakılacağından bahsetti. Kenevir ekimine izin verileceği söylenen 20 ilde tarla fiyatları ikiye katlandı. Bir dekardan ortalama 100 kilogram kenevir lifi elde ediliyor. Lifin kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Ekici, yüzde 100 civarında kâr elde ediyor.

    'Afyon', 'haşhaş', 'kenevir' birbirinin türü olan maddeler. Üstelik ülkemizde 'Afyon' isimli, adını kenevirden alan bir il bile var. Ama henüz, Afyon'a kenevir ekim izni verilmedi.

    DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

    Aşağıdaki tabloda, Amerika Birleşik Devletleri'nde kenevir (cannabis) üretiminin ve tüketiminin eyaletlere göre serbestlik durumunu görüyoruz. Koyu yeşil ile taralı eyaletlerde kenevir üretimi, ilaç kullanımı, marihuana içimi ve kenevir ihtiva eden besin maddeleri satılması, tamamen serbest bırakılmış vaziyette. Yeşil ile taralı bölgelerde, üretim hariç her türlü kullanım serbest. Açık yeşil ile taralı bölgelerde, içinde kenevir ihtiva eden her türlü besin serbestçe satılabiliyor.

    Marihuana
    © REUTERS / Chris Wattie
    Günlük marihuana kullanımı mental psikoz riskini artırıyor
    Marihuana Reformu Milli Organizasyonu'nun (NORML) verdiği bilgiye göre, sadece gri ile gösterilen üç eyalette(Idaho, Nebraska, South Dakota) her türlü marihuana kullanımı yasak durumda.

    Bilindiği gibi, Hollanda'da marihuana içimi ve kullanımı tamamen serbest bırakılmış vaziyette. İlişki kurduğumuz Hollandalı yetkililer, marihuananın serbest bırakılmasıyla, ülkeye turist akının başladığını, kaçakçılığın önüne geçildiğini, marihuananın sigaradan çok daha az zararlı olduğunu söylediler.

    Hollanda'da, sadece marihuana içilen kahveler bile var. Halen Avrupa'nın birçok ülkesinde çikolatadan, keke, sakıza; hatta peynire kadar birçok besin maddesinde marihuana kullanılıyor.

    KULLANMA ALANLARI

    ABD'nin saygın dergisi Consumer Reports'ta da yer aldığına göre, marihuananın sağlığa iyi geldiği, ağrıları dindirmede kullanılabileceği, iltihaplanma önleyici olduğu tespit edildi.

    Marihuana lolipopu
    Twitter
    Marihuana lolipopu yiyen adam, korkunç halüsinasyonlar görerek kalp krizi geçirdi
    Öte yandan, geçen hafta piyasaya çıkan marihuana ihtiva eden sakinleştirici bir ilaç, Amerikan İlaç Ajansı (FDA) tarafından onaylandı. Bu ilacın depresyon ve stres konusunda çok yaygın kullanılan diğer ilaçların yerini süratle alacağı tahmin ediliyor.

    Marihuananın kan şekerini düşürmesi de obezite için bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

    Avrupa Birliği'nde, Almanya'da da kenevir ekimi başlamak üzere. Yunanistan ve Malta'da bir süredir başlamış bulunuyor."

    Etiketler:
    afyon, marihuana, kenevir, uyuşturucu, Milliyet, Merkez Bankası, Yaman Törüner, Türkiye
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