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15:33 25 Mart 2019
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    CHP Genel Merkezi

    CHP'den fişlemelere tepki: Listeye göre Kürt olmanız terörist olmak için yeterli

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (879)
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    Muhalefet partilerinin bazı illerdeki belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine ve Sabah gazetesinin haberine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Listeye göre Kürt olmanız terörist olmak için yeterli" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız" dedi.

    Sabah gazetesinde ise muhalefet partilerinin listelerindeki adayların katıldıkları yasal etniklik veya programlar ile yakınlarının kim olduğu gibi bilgilerin yer aldığı bir haber yayınlandı.

    ​Soylu'nun açıklamalarına ve Sabah gazetesinin haberine tepki gösteren CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Soylu'nun partimizin belediye meclisi üyeleri hakkında yaptığı açıklamalar tekil değil bir zincirin halkasıdır. Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi kendilerine muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur" dedi.

    'İÇLERİNDEN BİRİ DAHİ TERÖRİSTSE NİYE SORUŞTURMADINIZ?'

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    © AA / Serhat Çağdaş
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    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Gökçen yayınlanan listelere tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

    "Listeyi incelediğimizde, iddia ettikleri ‘terörle iltisaklı' olma durumuna kanıt olarak, Şanlıurfalı olmayı, 1969'da düzenlenen bir etkinliğe katılmayı öne sürüyorlar. Terörist dedikleri şahsın karşısına ‘Nusaybin doğumlu' yazmışlar. Bari direkt olarak Kürt deseydiniz. Kürt olmanız terörist olmak için yeterli bir neden bu sürrealist listeye göre. Bu insanlar YSK aday yeterlilik koşullarını sağlamışlar ki aday olmuşlar. İçlerinden biri dahi teröristse niye soruşturmadınız? Değilse, nasıl fişlersiniz? İnsanlar terörist olup olmadıklarını gazete küpürlerinden öğrenecekler sayelerinde artık. KHK listesiyle terörist ilan etmekle başladılar, gazete haberleriyle terörist ilan etmeyle devam ediyorlar. İçişleri bakanının görevi listelerle hafiyelik yapmak mıdır? İçinde debelendikleri hukuksuzluk çamurundan, sıradan insanlara akıl almaz suçlar yönelterek çıkabileceklerini sanıyorlar."

    'HABER DİLLERİ DE SOYLU'YLA AYNI'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Evren Atalay
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    Sabah gazetesinde yayınlanan listelere ilişkin haberi de eleştiren Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

    "Kendini ‘merkez medya' olarak konumlandıran kimi medya organları bu listeleri sanki çok büyük bir rezaleti ortaya çıkarmış gibi sunmakta beis görmüyorlar. Haber dilleri de Soylu'yla aynı. ‘İşte muhalefetin PKK'lı adayları' şeklinde. Zekadan yoksun, edepten ari bir anlayışla gazetecilik yaptıklarını sanıyorlar. Belki de daha vahimi öyle gazetecilik gibi bir dertleri de yok. Aksi olsaydı, masumiyet karinesini böyle zavallı bir listeyle ihlal etmezler, AKP'nin propaganda timi gibi bir dil kullanmazlardı. Birtakım medya organları AKP'nin silahşörlüğüne soyunmuş durumda. Göz göre göre insanları yalan yanlış iddialarla hedef gösterip linç ediyorlar."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (879)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sabah gazetesi, PKK, AK Parti, HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP, Süleyman Soylu, Gökçe Gökçen, Türkiye
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