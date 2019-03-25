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15:33 25 Mart 2019
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    Ayşenur Arslan

    'Gerçeği pazartesi açıklayacağım' demişti: Ayşenur Arslan gözaltına alınmasını anlattı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ayşenur Arslan Halk TV'de hazırladığı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın katıldığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına nasıl alındığını anlattı. Arslan gözaltına alınması esnasında polisin elinde tebligat olmadığına dikkat çekti.

    Ayşenur Arslan
    © Fotoğraf : Twitter
    Ayşenur Arslan: Gerçeği pazartesi anlatacağım
    Arslan gözaltına alınmasını şöyle anlattı:

    "Başıma gelen şey çok abartılacak bir şey değil önce duyurmayayim diye düşündüm ama sonra dedim ki burada bir taciz var, bir gazeteciye yönelik gözdağı var dedim ve duyurmaya karar verdim. Bunu Türkiye'de sıradan bir kişinin başına gelmiş bir olay oalrak da dinleyebilirsiniz.

    Eskişehir'de bir otelde oturuyoruz. Yanımda Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru var. O bir gitti otel çalışanlarıyla konuştu derken yanında 2 polisle geldi İsmail. 'Sizi almaya geldik, hakkınızda yakalama kararı var' dediler. Soruyorum gözaltında mıyım diye 'evet' dediler. Beni gözaltına almaya gelenler 'ben neden aranıyorum' sorusuna cevap veremediler. Diyorlar ki 'Sizi götürmek zorundayız', kalktık. İsmail Kumru 'Siz önden gidin biz arabayla takip edelim dedi! olmaz dediler.

    Polis minibüsüne gittik, tam bineceğim, İsmail kendini benim önüme attı 'bir dakika' dedi. O sırada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt geldi 'Benim misafirim o, öyle size veremem kolay kolay' dedi. Önümüze resmen duvar ördü vermedi 'zordur almak bizden kızı' dediler. Resmen duvar oldu önüme

    Ayşenur Arslan
    © Fotoğraf : Twitter
    Gözaltına alındığı söylenen Ayşenur Arslan hakkında Emniyet'ten açıklama
    Bu andan itibaren olay bambaşka bir yere evrildi. Önce Eskişehir sonra Ankara ayağa kalktı.Bu arada polisin elinde tebligat olmadığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvelkili Levnet Gök devreye girmiş. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcısı ile görüşmüş, derken gözaltı kararı birden tebligata döndü."

    22 Mart'ta Arslan'ın gözaltına alındığı iddiaları sosyal medyada ve basında geniş yankı bulmuş,Emniyet'ten yapılan açıklamada Eskişehir'de düzenlenecek bir etkinliğe katılmak üzere gelen gazetecinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Arslan da polis ekiplerinin geldiğini ancak gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

    Gözaltı iddialarıyla ilgili belirsizliklerin ardından Arslan cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklama gözaltına alınması haberleriyle ilgili gerçeği Pazartesi açıklayacağını belirtmişti."Sevgili dostlar.. Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci "tebligata" döndü. Bir de neyi tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim! Gerçeği de Pazartesi yayında anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı. 

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    Etiketler:
    gözaltı, Halk TV, Ayşenur Arslan, Eskişehir
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